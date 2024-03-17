Yargı dizisi 87. bölümüyle ekranlara gelecek

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı dizi Yargı’nın yayınlanacak olan yeni bölümü seyircileri gözyaşlarına boğacak. Tuğçe’nin (Merve Ateş) denizde görülen bedeni, Eren'in (Uğur Aslan) acılı gözyaşları ve haykırışları, tüm emniyetin Tuğçe için seferber olması dizinin tanıtım filminde ekrana gelmiş; yayınlanan bu tanıtım, milyonları hem üzüp hem de merakta bırakmıştı.

Kanal D’de bu akşam ekrana gelecek olan Yargı’nın 87’nci bölümünün genel özeti şöyle:

“Ceylin, Yekta’yı sulh cezada savunmak zorunda kalırken, Ilgaz ise hırsızlık için girilen evde kimin öldüğünü bulmanın peşindedir. Efe de kime ait olduğu belli olmayan bir kesik baş, Eren de tozlanmış eski dosyalar vardır. Ta ki, herkesin tüm gündemi Tuğçe ile geri dönülmez bir şekilde değişene kadar… Eren kızını sahaya, kendisini masaya kilitleyen Kubilay’ı yaşananların ilk sorumlusu olarak görmektedir. Öfkeyle attığı adımlar ona birçok kapının kapatılmasına sebep olacaktır. Olayla ilgili bir türlü aydınlatılamayan detaylar, bir an önce açığa çıkmak zorundadır. Herkes kendi yolundan hummalı bir araştırmaya girişir. Öte yandan İclal’in gelişi ile mesleki olarak bir açmaza sürüklenen Yekta’yı kendi nikahı beklemektedir. Gitgide dipsiz bir çukura doğru yuvarlanan Yekta’yı tutup kaldırmasını umduğu el, onu daha da derinlere itecektir. Ceylin ve Ilgaz varını yoğunu, ellerindeki tüm imkanlarla Tuğçe için seferber eder. Diğer taraftan ise sakinliğini koruyamayacağını düşündükleri Eren’i bir türlü zapt etmek, yanında durmak ve ona gerçeği vermek zorundadırlar. Fakat bilmedikleri usul usul bilenen intikam bıçağının kınından çoktan çıktığıdır…”

2023 yılında Uluslararası Emmy Ödülleri’nde en iyi "Telenovela" ödülünü alan, Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ heyecan dolu yeni bölümleri ile pazar akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.