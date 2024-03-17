Amerikalı Rapçi müslüman oldu

California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek Müslüman olan Amerikalı rapçi ve yapımcı Lil Jon, Los Angeles'taki King Fahad Camisi'ne cuma namazı öncesinde gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Amerikalı rapçinin cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdiği görüldü.

1972 yılında Georgia eyaletinin Atlanta kentinde doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan rapçi, 2000'li yılların başında hip hop alt türünün tanıtımında öncü bir rol üstlendi. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un yakın zamanda yayımladığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.

Jon, Amerikalı yazar ve aktivist Shaun King'in ardından ramazan ayının ilk haftasında İslam'ı kabul ettiği bilinen ikinci Amerikalı oldu.