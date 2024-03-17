Silahlı saldırıda bacağından yaralandı

İstanbul, Sultangazi'de bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. 17 yaşındaki A.H. bacağından yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre A.H. katıldığı bir doğumgünü kutlamasında bir arkadaşıyla kız meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle kutlama sona erdi. Tartışmanın taraflarından biri evden aldığı tabancayla A.H.'nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Şüpheli yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı; ateş eden şüpheliyle A.H. arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şüpheli, A.H.'yi tabancayla yaraladıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.H., ambulansla hastaneye sevk edilirken polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunların park halindeki bir otomobile ve İSKİ’ye ait bir araca isabet ettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.