Atık lastik yangın çıkarttı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaplıcalar ve otellerin bulunduğu bölgede atık lastiklerin yakılması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Hüdai Kaplıcaları Hüseyin Develi Huzurevi arkasındaki boş alanda atık lastikler kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı. 5 yıldızlı termal otellerin de bulunduğu alanı, siyah duman kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü. Lastiklerin içerisindeki tellerin alınması için yakıldığı düşünülürken, jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.