Atık lastik yangın çıkarttı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaplıcalar ve otellerin bulunduğu bölgede atık lastiklerin yakılması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Hüdai Kaplıcaları Hüseyin Develi Huzurevi arkasındaki boş alanda atık lastikler kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı. 5 yıldızlı termal otellerin de bulunduğu alanı, siyah duman kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü. Lastiklerin içerisindeki tellerin alınması için yakıldığı düşünülürken, jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.