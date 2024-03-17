"Saldırılarda 31 bin 645 sivil öldü"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 31 bin 645 sivilin hayatını kaybettiğini, 73 bin 676 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 92 sivilin yaşamını yitirdiğini, 130 sivilin ise yaralandığını açıkladı.