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Voleyboldaki 13 yıllık hasreti sona erdi

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Aras Kargo Spor Kulübü tarihinin ilk sezonunda play-off finallerinde ilk iki sıra içinde yer almayı garantiledi, İzmir'in 13 yıllık Sultanlar Lig hasretine son verdi.

Voleyboldaki 13 yıllık hasreti sona erdi mask
Voleyboldaki 13 yıllık hasreti sona erdi
Voleyboldaki 13 yıllık hasreti sona erdi
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Karşıyaka 2011 yılında küme düştükten sonra voleybolda yıllardır en üst ligde temsilcisi olmayan İzmir'in özlemini Aras tek sezonda bitirdi. Henüz sezon başında İzmir merkezli kurulup lige katılan kırmızı-beyazlı ekip, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayıp play-pff'a kaldıktan sonra önce Balıkesir'deki yarı final etabını geçti, ardından Bursa'daki finallerde 2'de 2 yaparak son güne bırakmadan Sultanlar Ligi'ne çıkışını ilan etti. Bursa'da ilk gün Bodrumspor'u 3-0'la geçen Aras, dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde yer almayı garantiledi. İzmir ekibinin oyuncuları, teknik heyeti ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Aras, yeni sezonda VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe gibi voleybolun dünya çapındaki temsilcilerini İzmir'de ağırlayacak.

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17 Mar 2024 - 11:46 DHA İzmir- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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