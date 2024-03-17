Voleyboldaki 13 yıllık hasreti sona erdi

Karşıyaka 2011 yılında küme düştükten sonra voleybolda yıllardır en üst ligde temsilcisi olmayan İzmir'in özlemini Aras tek sezonda bitirdi. Henüz sezon başında İzmir merkezli kurulup lige katılan kırmızı-beyazlı ekip, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayıp play-pff'a kaldıktan sonra önce Balıkesir'deki yarı final etabını geçti, ardından Bursa'daki finallerde 2'de 2 yaparak son güne bırakmadan Sultanlar Ligi'ne çıkışını ilan etti. Bursa'da ilk gün Bodrumspor'u 3-0'la geçen Aras, dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde yer almayı garantiledi. İzmir ekibinin oyuncuları, teknik heyeti ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Aras, yeni sezonda VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe gibi voleybolun dünya çapındaki temsilcilerini İzmir'de ağırlayacak.