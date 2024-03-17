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Aksaray’da talihsiz kaza

Aksaray’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Sadık Göktaş (39) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Aksaray’da talihsiz kaza mask
Aksaray’da talihsiz kaza
Aksaray’da talihsiz kaza
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Aksaray  Narköy yakınlarında kaza meydana geldi. Sadık Göktaş yönetimindeki 51 HY 614 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullatif Kuzucu'nun (29) kullandığı 70 AAE 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sadık Göktaş, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Doğan Göktaş (60) ile diğer aracın sürücüsü Abdullatif Kuzucu ve yanındaki Betül Kuzucu (26), Nehir Kuzucu (7), Muhammed Kuzucu (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı. Sadık Göktaş'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

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17 Mar 2024 - 11:44 DHA Aksaray- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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