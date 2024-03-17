'Sosyal medyada fitre, zekat aldatmacasına kanmayın'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, ramazan ayında vatandaşların duygularını suistimal ederek sosyal medyada yardım ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirten kötü niyetli kişilerin, 'fitre, zekat' adı altında para istediği paylaşımların arttığını belirtti. Çoğunluğu sahte hesaplardan, hasta çocuğuna bakabilmek, ekonomik sıkıntı yaşadığı için 'fitre, zekat' talebinde bulunulan paylaşımlara dikkati çeken Gündüz, iyi niyetli insanların bu yöntemle maddi desteğin ardından dolandırıldığını anlayıp, şikayette bulunduklarını anlattı. Ramazanın ilk günlerinde 'fitre, zekat' dolandırıcılığına yönelik şikayetlere değinen Gündüz, sosyal medya kullanıcılarına para gönderdikleri kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup, olmadığını araştırmaları yönünde uyarı yaptı.

Yardım kampanyalarının valilik izniyle düzenlenebildiğini vurgulayan Gündüz, Ramazan ayında fitre vermek veya ihtiyaç sahibine yardım etmek isteyenlerin iyi niyetini suistimal edenler oluyor. İhtiyaç sahibi kişilere yardım etmek isteyenler, fitre, zekat gibi bağış yapacakları kişileri iyi seçmeli. 'Ben bağış yaptım' düşüncesiyle sosyal medyada gördükleri her paylaşıma para göndermesinler. İnsanlarımız hassas duygularla yaptıkları bağışlarla zaman zaman dolandırıcılara hizmet etmiş oluyor. Şikayetlerin çoğu sosyal medyadaki sahte hesaplara yönelik. Tüketicilerimizi uyarmak istiyoruz. 'Çocuğumuz sakat, hasta' gibi paylaşımlarda, sahte evrakla izin alınmış gibi gösteriliyor. Sosyal medya kullanıcıları bu hesapların gerçekliğini sorgulamadan, ihtiyaç sahibini araştırıp, güvenmeden para yatırmasın diye konuştu.