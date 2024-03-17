- Dünya

Afganistan’da tanker alev aldı

Afganistan’ın Helmand vilayetinde otoyolda motosiklet bir yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, karşı şeritteki yakıt tankerine çarptı.

Afganistan’da tanker alev aldı mask
Afganistan’da tanker alev aldı
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Afganistan'ın Helmand vilayetindeki Gereşk bölgesinde bu sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Gereşk bölgesinde bulunan otoyolda seyreden bir motosiklet, yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, daha sonra karşı şeritten gelen bir yakıt tankerine çarptı. Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, otobüsün tankere çarpması sonucu yangın çıktığı ifade edildi. Kazada, 21 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi de yaralandı. Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi, yarlılardan 11’inin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

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17 Mar 2024 - 10:50 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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