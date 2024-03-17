Afganistan’da tanker alev aldı

Afganistan'ın Helmand vilayetindeki Gereşk bölgesinde bu sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Gereşk bölgesinde bulunan otoyolda seyreden bir motosiklet, yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, daha sonra karşı şeritten gelen bir yakıt tankerine çarptı. Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, otobüsün tankere çarpması sonucu yangın çıktığı ifade edildi. Kazada, 21 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi de yaralandı. Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi, yarlılardan 11’inin durumunun ağır olduğunu duyurdu.
Haber albümü için resme tıklayın
# Afganistan, Helmand vilayeti, Gereşk bölgesi, Kaza, Tanker, Yakıt Tankeri, edildi, bir, daha, ifade, çıkan
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.