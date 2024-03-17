İzmir'de 40 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Basmane bölgesindeki 35 otele düzenlenen 'Kalkan-15' operasyonlarında 40 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla 'düzensiz göç' ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde düzenlenen 'Kalkan-15' operasyonlarında; düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. Operasyonlarda; 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 39‘u geri gönderme merkezine teslim edildi. 1’i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla gözaltına alındı" dedi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.