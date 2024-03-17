Yanardağın kraterinde patlama

İzlanda’nın güneybatısındaki Fagradalsfjall yanardağının Sundhnukagigar kraterinde bir patlama daha meydana geldi. Aynı bölgede Aralık 2023 ve Şubat 2024’te patlamalar meydana gelmişti. İzlanda Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik helikopter ekibi gece Hagafell ve Stora-Skogfell arasındaki Sundhnukagigar serisinde patlama meydana gelen bölgeye bilim adamlarıyla birlikte uçtu. Uçuş, patlamanın boyutunu değerlendirmek üzere bilim adamlarıyla birlikte yapıldı” denildi.

SUNDHNUKAGIGAR KRATERİ

Sundhnukagigar, Reykjanes yarımadasındaki Grindavik kasabasının hemen dışında yer alan bir dizi kraterdir. Aralık 2023 ve Şubat 2024’ten önce bu kraterde 2 bin 500 yıl önce patlama meydana gelmişti. Şu anda bölge halka kapalı ve yetkililer güvenli olduğunu düşünene kadar ziyaret edilemiyor.