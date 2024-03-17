"Gazze’ye 4 bin 700 kilogram gıda gönderildi"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Hava Kuvvetleri ile ortak düzenlenen hava operasyonuyla 4 bin 700 kilogram pirinç, süt, makarna ve konserve yiyeceklerin Gazze’nin kuzeyine gönderildiğini duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 16 Mart 2024 tarihinde saat 11.58'de Kuzey Gazze'ye birleşik bir insani yardım hava indirme operasyonu gerçekleştirdi. Birleşik ortak operasyon Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağını içeriyordu. Bir ABD C-130'u 4 bin 700 kiloluk paket pirinç, un, süt, makarna ve konserve gıda bırakarak Kuzey Gazze'de hayat kurtarıcı insani yardım sağladı” denildi.

KIZILDENİZ’DE İNSANSIZ HAVA VE DENİZ ARAÇLARI İMHA EDİLDİ

CENTCOM, ayrıca 16 Mart Kızıldeniz raporunu da paylaştı. Raporda, 3 İHA’nın ve 5 insansız deniz aracının imha edildiği belirtilerek, “16 Mart günü, 07.50 ile 08.15 arasında, İran destekli Husiler, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz'e doğru iki insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri İHA'lardan birine başarılı bir şekilde müdahale ederek imha ederken diğerinin Kızıldeniz'e düştüğü tahmin ediliyor. Civardaki gemilerden herhangi bir hasar ya da yaralanma haberi gelmemiştir. CENTCOM, saat 21.00 ile 22.30 arasında Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 5 insansız deniz aracını ve bir İHA'yı imha etti” ifadeleri kullanıldı.