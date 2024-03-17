"İlçemiz beton mezarlığına çevrildi"

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Köyiçi Meydanı’nda seçmenlerle bir araya gelen Yıldız, diğer siyasi partilerin seçim çadırlarını da ziyaret etti. Seçmenlerin sorunlarını dinleyen Yıldız, daha sonrasında Göle Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti.

Yıldız, Esenyurt'ta partilerin seçim sürecini yakından izlediklerini ve Esenyurt'u Esenyurtluların yönetmesi için son anda adaylığını ortaya koyduklarını söyledi. Yıldız, “Dayatmacı ve dışardan getirilen adaylara karşı üçüncü bir seçenek olduğunu göstermek istedik ve aday olduk. Esenyurt'a 1986'dan itibaren bulunan biri olarak şunları söylüyorum. O dönemlerde yol yoktu. İlçenin çamurlu yollarında çile çektik. Halkla iç içe yaşadık. Esenyurt’un her meselesini bilen biriyim. 43 mahallenin her birini karış karış biliyorum. Onların töresini, dilini, dini bilen birisi var" dedi.

" SÖZ VERİYORUM: GÖÇMENLERİ GÖNDERECEĞİM"

Yıldız, "Bütün Esenyurtlulara söz veriyorum. Göçmenlere izin vermeyeceğiz. Mültecilerin yüzde 75'ini 2 yılda göndereceğiz. Esenyurtlularımız bir karar vermek zorunda. AK Parti ve CHP'yi denediler. Denemeyen bir tek ben varım. Kendi evleri olan Esenyurt'a sahip çıkacaksınız. Eğer biz seçilmezsek 5 yıl sonra burası yaşanmaz olur. Esenyurt’a sahip çıkmanız gerekiyoruz. Bizim ekibimiz Esenyurt ekibi. Esenyurt'u temsil eden kişiler var. Diğerleri gibi birilerinin adayı değil, Esenyurt'un adayıyız. Evim olan Esenyurt'un bu sıkıntılardan kurtarmak için aday oldum. İnançlıyım, hırslıyım" dedi.

"STK'LARA ÖZEL PLAZA İNŞA EDECEĞİM"

Sivil Toplum Kuruluşları hakkında projelerini açıklayan Yıldız, "Ben STK'lardan gelen biriyim. Esenyurt'ta 81 iklimiz var. 250'nin üzerinde merkez derneğimiz var. Bir plaza hazırlayacağız. Her derneğe 150 metrekare teslim edeceğiz. Alt katında toplantılarını düğünlerini yapacağı bir alan oluşturacağız" dedi. İlçeyi muhtarlarla birlikte yöneteceklerini söyleyen Yıldız, "43 mahalleden muhtarlarla belediye başkan yardımcılığı yapmak istiyorum. Onlarla birlikte yöneteceğiz" dedi. Deprem konusunda çalışmalarını ifade eden Yıldız, “Mahallerde gönüllü eğitimci bir birim oluşturacağız. Depreme hazır hale getireceğiz. Mahallenin yaralarını saracağı bir sistem kuracağız. Biz gelmeden müdahale edecek bir sistem kuracağız” dedi.

Yıldız daha sonra Esenyurt’ta bulunan İstanbul Samsunlar Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti. Yıldız, burada projelerini anlattı. Yıldız şunları söyledi: "

43 mahalleden hizmet edeceğim. Her mahalleye taziye evleri oluşturacağız. Miniklere kreşler ve oyun alanları yapacağız. Sağlık kabinleri oluşturacağız. 40’a yakın projemiz var. Kaynakları doğru kullanarak çalışacağım. Ben belediyede değil, mahallede olacağım. Orada sorunu görerek çözüm üreteceğim."

Yıldız'a İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural da eşlik etti.