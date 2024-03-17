Aralıklı oruç nedir?

Bu tür oruçlar genellikle belirli bir zaman diliminde, örneğin 16 saat boyunca aç kalma ve ardından 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yeme izni verir. Bu tip oruçlar, metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülen bazı sağlık faydalarını desteklemek amacıyla tercih edilebilir.

Aralıklı oruç, vücudun insülin duyarlılığını artırabilir, kilo vermeyi teşvik edebilir, hücresel onarıma yardımcı olabilir ve bazı durumlarda beyin fonksiyonunu artırabilir. Ancak, aralıklı oruç uygulayan herkes için uygun olmayabilir ve bir sağlık uzmanına danışmak her zaman önemlidir, özellikle de kronik bir sağlık sorununuz varsa veya hamileyseniz.