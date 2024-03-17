- Gündem

543 firmaya işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 543 firma için izin belgesi düzenledi.

543 firmaya işleme izin belgesi verdi mask

Bakanlığın, şubat ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 543 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 16 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 24, resen de 3 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

# Dahilde işleme izin belgesi, Ticaret Bakanlığı, edildi

17 Mar 2024 - 09:22 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL