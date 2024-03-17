543 firmaya işleme izin belgesi verdi

Bakanlığın, şubat ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 543 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 16 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 24, resen de 3 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.