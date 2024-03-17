İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında; düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı. 40 düzensiz göçmen yakalandı." diye konuştu.
- Asayiş
30 otele baskın
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında; düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.