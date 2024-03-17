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Kırşehir'de feci kaza: 15 yaralı

Kırşehir'de, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk tespitlere göre, şoförle birlikte 15 kişi yaralandı.

Kırşehir'de feci kaza: 15 yaralı
Kırşehir'de feci kaza: 15 yaralı
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Kırşehir'de, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk tespitlere göre, şoförle birlikte 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri Karayolu Mucur ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Van'a giden Zekayi Boy'un kullandığı 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Zekayi Boy ile beraber 15 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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17 Mar 2024 - 07:39 DHA Kirşehir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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