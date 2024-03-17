Burcu Türünz'den özel açıklamalar

Yakın zamanda ekranlara veda eden Adım Farah dizisinin güçlü karakteri Bade’yi canlandıran Burcu Türünz, kendinden de bahsederek oyunculuğu hakkında merak edilenleri MAG Okurları için yanıtladı.

"Kendimden bahsetmeyi her zaman biraz zor bulmuşumdur. Kendimizi tanımlama biçimimiz, alıştığımız kalıp cümlelerle ilerlese de kendim dâhil, bir şeyi tanımanın en güzel yolunun onun özünü görmek olduğuna inanıyorum. " açıklamasında bulunan Burcu Türünz sözlerine şöyle devam etti: " Tabii buna yaklaşabilmek biraz rastlantı, biraz zaman, biraz merak. Herkes gibi kendi dünyası olan biriyim. Bu dünyanın içinde geçmişim, şimdim, geleceğim, temennilerim, hayallerim ve özlemlerim var.Burcu kimdir derseniz; hayatını sevdiği şeylerle geçirmeye özen gösteren, anlamlı ilişkilerin ve gerçek bağların izini süren, çoğu zaman teslimiyette, sarılmayı ve kalpten kalbe konuşmayı seven biri diyebilirim. "

En son Adını Farah Koydum dizisi ile ekranlarda olan başarılı oyuncu oynadığı Bade karakteri ike ilgili ise şunları söyledi: "Bade, karanlık tarafa doğmuş aydınlık bir kadın. Ataerkil bir düzende kendi adaletini kendi yöntemleriyle sağlayan karanlık bir ailenin, her iki düzen için eğittiği bir avukat. Dolayısıyla legal ya da illegal, iki düzeni de çok iyi biliyor. Ezber kadın algısına karşı ve beklenen kadınlığa rağmen bu düzenin asi, güçlü, feminist kadın karakterlerinden biri. Onunla yolculuğumda kadınlığın başka yönlerini, ailenin anlamını, adaletin ne olduğuna ya da olmadığına dair pek çok şeyi keşfettim. Bade bana, ben Bade’ye çok şey kattık."