HİSE Global'den stratejik iş birliği

Teknik müşavirlik, proje ve danışmanlık alanlarındaki uzmanlığıyla gayrimenkul projelerine değer katan Hise Global; Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen ve tüm dünyadan en prestijli gayrimenkul projelerini bir araya getiren MIPIM Fuarına katıldı. Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, “MIPIM’de Dubai merkezli Retransform firmasının kurucusu Rohan Bulchandani ile işbirliği anlaşmamızı imzaladık. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle sürdürülebilir şehircilik konusunda fark yaratacak gayrimenkul ve şehircilik yazılımlarını, Türkiye ve Belçika’da müşterilerimizin erişimine açacağız ” dedi.

Türkiye’nin önde gelen teknik müşavirlik firmalarından Hise Global, dünya gayrimenkul sektörünü bir araya getiren Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM’e katıldı. 12-15 Mart 2024 tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen fuarda Hise Global, önemli iş birliklerini hayata geçirdi. Hise Global, her yıl 90’nın üzerinde ülkeden toplam 500 milyar dolarlık varlığı yöneten binlerce gayrimenkul profesyonelini ağırlayan fuarda teknik müşavirliğin gayrimenkul projelerine getirdiği katma değeri vurguladı.

Ebru Öz: “MIPIM’de 15. yılımızda sektörel iş birliklerine imza attık”

Global partnerleriyle iş birliklerinde MIPIM’i merkeze alan Hise Global, geçen yıl tasarım ve mimarlık şirketi Arte Charpentier ile stratejik iş birliğini MIPIM’de duyurmuştu. Bu yıl da gayrimenkul sektörüne yönelik yazılım çalışmalarıyla hizmet veren ve bir Apex Şirketi girişimi olan Dubai merkezli Retransform ile iş birliğinin imzasını MIPIM’de attı.

MIPIM Fuarının 6.000 yatırımcı, 500 konuşmacı, 25.000 sektör temsilcisinin katılımıyla gayrimenkul sektörünün en büyük organizasyonu olduğunu belirten Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz şöyle konuştu; “Yaklaşık 15 yıldır katıldığımız MIPIM’de gayrimenkul sektörünün profesyonelleriyle bir araya geldik, yeni iş birlikleri kurmanın yanı sıra sektöre yön veren yeni projeleri keşfettik ve bilgi alışverişinde bulunduk. Bugüne kadar yurtdışı projelerimizi MIPIM’deki bağlantılarımızla hayata geçirdik. Bu yıl fuara birlikte katılım sağladığımız Dubai merkezli, sürdürülebilir şehircilik alanında önemli yazılım firmalarından Retransform ile partnerlik anlaşmasına imza attık. Retransform iş birliğimiz ile sürdürülebilir şehircilik alanında gayrimenkul ve şehircilik yazılımlarını Türkiye ve Belçika’daki müşterilerimizin hizmetine sunacağız.”

Ticari, perakende, konut ve kurumsal gayrimenkul müşterilerine 15 yıldır, yenilikçi Proptech çözümleri geliştiren Retransform; teknoloji çözümleri ve iş yönetimi hizmetlerinin yanı sıra müşterilerine yazılım şirketleriyle stratejik ortaklıklar sunuyor. Bu iş birliği ile Hise Global’in gayrimenkul müşterileri Retransform tarafından sunulan Yardi, MRI, Oracle, Re-Leased, Coyote, Microsoft ve Salesforce gibi birçok gayrimenkul yazılım uygulamasına erişim sağlayabilecek. Retransform Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Avustralya'daki ofisleri ile dünyada yüzlerce şirkete ve binlerce kişiye uzmanlık ve destek sağlıyor.

“MIPIM’de projeleri Avrupa’da fon sağlayan kuruluşlarla buluşturduk ”

Teknik müşavirlik hizmeti alan projelerin değerinin yüzde 40 oranında arttığını belirten Ebru Öz, kaliteye ve yatırıma önem veren gayrimenkul şirketlerinin teknik müşavirliğe gösterdikleri ilgiyi bu sene de fuarda gözlemlediklerini belirtti. Dünyadan pek çok belediyenin MIPIM’e katıldığının altını çizen Ebru Öz, “MIPIM, finans kurumları ve fonlar alanında da iş birliklerine imkan sağlıyor. Hise Global olarak bu fuar kapsamında müşterilerimizi Avrupa’da fon sağlayan kuruluşlarla bir araya getirme fırsatı yakalıyoruz. Bu sayede, gayrimenkul sektöründe önemli sorunlardan biri olan finansman konusunda da müşterilerimize destek sağlıyoruz” dedi.

“MIPIM, gayrimenkulde yeni iş ortaklarıyla tanışma imkanı sunuyor”

Geçmiş yıllarda MIPIM’de yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa’ya açılma kararı aldıklarını belirten Ebru Öz, “Şirketimizin Avrupa’daki çalışmalarını yürütmek üzere Brüksel’de Hise Europe’u kurduk. Hise Europe ile Türkiye’deki firma, kurum ve kuruluşların dünyaya açılan projelerinde onlarla birlikte yol alarak projelerine destek oluyoruz. MIPIM, bize bu yolculukta yeni iş ortaklarıyla tanışma imkanı sunan çok değerli bir platform oldu. Geçen yıl yine burada edindiğimiz bağlantılar ile Fransız tasarım ve mimarlık şirketi Arte Charpentier ile stratejik güç birliği anlaşması yaptık” dedi.