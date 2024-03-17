CHP’li Kış, ekonomik kriz paniğini TBMM gündemine taşıdı

Milletvekili Gülcan Kış, yerel seçimlerin ardından toplumda ciddi bir ekonomik kriz endişesi yaşandığını vurgulayarak, hükümeti açıklama yapmaya çağırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soru önergesi veren Kış, ekonomide yaşayan panik havasını sordu ve bunun tek sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu vurguladı.

Uluslararası ekonomistler dahil, tüm ekonomistler başta olmak üzere, basında ve kamuoyunda seçim sonrasına ilişkin bir zam furyası yaşanacağına dair yorumlar yapıldığına dikkat çeken CHP’li Kış, şu anda AKP hükümeti tarafından seçim ekonomisi uygulandığını ve seçimden hemen sonra bekletilen ağır ekonomi reçetesinin devreye sokulacağı uyarısını yaptı.

Milletvekili Kış, Merkez Bankası Başkanı’nın göreve gelir gelmez, seçim sonrası elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere birçok kalemde zam yapılacağı açıklamasını hatırlatarak bunun seçim sonrasına ilişkin hükümetin niyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Ramazan ayının, yaşanan krize bir örnek olduğunu belirten Kış, ekonomik krizin iftar ve sahur sofralarını vurduğunu söyleyerek, seçim sonrası daha ağır zam ve vergi artışı beklendiğini ifade etti.

Uluslararası basında seçim sonrası Türkiye ekonomisi için iç açıcı tek bir yorum olmadığını belirten Kış, yapılan analizlerde Türk halkının daha da mağdur olacağına dair haberlerin yer almasının büyük bir sıkıntı olduğunu belirtti.

Asgari ücretin daha da eriyeceği, iğneden ipliğe zam yapılacağı, kredi kartlarına sınırlama geleceği haberleri hakkında hükümet yetkililerinden kamuoyunun açıklama beklediğini belirten Kış, Hazine ve Maliye Bakanı’na şu soruları yöneltti:

1. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası, basında ve kamuoyunda düşünüldüğü gibi zam ve vergi artışlarına yönelik bir çalışmanız var mıdır?

2. Yabancı basında yer alan analizlerde, Türkiye’de yerel seçimler sonrası enflasyonun acı gerçeği ile karşılaşılacağı yorumları doğru mudur?

3. Sokakta, evde, televizyon programlarında seçim sonrası ekonominin ne olacağına dair endişe ve panik yaşanmaktadır. Bu korku havasının ve belirsizliğin tek sebebinin ekonomi politikalarında uyguladığınız yanlış kararlar olduğunu düşünüyor musunuz?

4. Hükümet olarak piyasayı ve kamuoyunu alt üst eden, paniğe, endişeye ve korkuya sevk eden bu gelişmelere karşı bir açıklama yapacak mısınız?

5. Yeni Merkez Bankası Başkanı yaptığı ilk basın toplantısında elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere birçok kalemde seçim sonrası zam geleceğini söylemiştir. Bu açıklamadan yola çıkarak krizin faturasının yine vatandaşa kesileceği yorumları hakkında bir açıklama yapacak mısınız?