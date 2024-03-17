CHP’li Tuncer, seçim çalışmalarını sürdürüyor

HERKESİN SÖZ SAHİBİ OLDUĞU BİR YÖNETİM ANLAYIŞI İÇİN GELİYORUZ

CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer, bir yanıyla yüksek Toros Dağları’na, bir yanıyla engin Akdeniz’e uzanan güneşin kenti Mezitli’ye hizmet etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek, “Herkesin söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışı için geliyoruz!” ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer, Kadın Üretici Pazarı’nda ikinci el ürünleri satarak, evinin geçimini sağlayan emekçi kadınları ziyaret etti. Kadınlara karanfil takdim eden Tuncer, emeğin, özellikle kadın emeğinin her zaman destekçisi olacağına vurgu yaparak, “Köylüsünden kentlisine Mezitli’mizin tüm emektar kadınlarının üretim konusunda sahip olduğu beceri, yetenek ve deneyimleri katma değere dönüştürecek ve kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sunacağı üretim atölyelerini kuracağız. Emeğin içinden gelen, hayat mücadelesine var gücüyle devam eden tüm kadınlara selam olsun!” dedi.

AKUT Derneği Yönetimi ve Yöneticilerini ziyaret eden Tuncer, şunları ifade etti: “Projelerimiz kapsamında; bizim için önemli olan AKUT ile hem farkındalık yaratmak hem de bilinçli hareket edebilmek adına, uyumlu olarak çalışacağız. Canları pahasına, her durumda yardıma koşmayı kendilerine görev edinen ve hayat kurtarma operasyonlarında etkin olarak görev alan gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. “

BENİM OKYANUSUM DA İNSANLAR VAR

Emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, esnafı ve sanayiciyi destekleyen bir belediye başkanı olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Tuncer, daha sonra Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Fahri Kuş ve yönetimini ziyaret etti.

Kadın-erkek eşitliği, insan hakları, hayvan hakları ve alın terinin hakkı için, herkesin söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışı için çalıştıklarını dile getiren Tuncer, şöyle devam etti: “Hedefim; partimi önce yerelde, sonrasında ise genelde iktidar da görmektir. Bir yanıyla yüksek Toros Dağları’na, bir yanıyla engin Akdeniz’e uzanan güneşin kentinde yaşıyorum. Burası Akdeniz’in ilk koloni kenti. Antik adı da Soli yani Güneş. Bu coğrafya, bu tarih; insanın ufkunu açıyor, yüreğini büyütüyor. Deniz insanı olunca hedef okyanus oluyor elbette. Benim okyanusum da insanlar var. İnsanların mutluluğu, barışı, kardeşliği var. Kadını, genci, yaşlısı ile hep birlikte güzel günlere yürümek var. Mezitli’ye hizmet etmek benim için büyük gururdur. Güzel günlere hep birlikte yürümek istiyorum”