Uzmanı bilgilendirdi!

Uzmanlar, akranlarından önemli ölçüde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel eğitim programları geliştirildiğini belirtiyor. Bu programlar, bireylerin günlük yaşam becerilerini, özbakım yeteneklerini ve oyun oynama kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefliyor.

Özel eğitimin; Özel Öğrenme Güçlüğü, Otizm Spektrum Bozukluğu, Down Sendromu ve Gelişim Geriliği gibi alanlarda uygulandığını dile getiren Özel Eğitim Öğretmeni Naciye Nur Berber, “Hedefimiz; bireyin günlük yaşam, akademi ve sosyal faaliyetlerinde bağımsız olmaları.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Naciye Nur Berber, özel eğitim konusu hakkında bilgi verdi.

“Akranlarından belirgin düzeyde farklılık gösteren bireyler için program geliştiriliyor.”

Bireylerin gelişim özellikleri ve eğitim yeterlilikleri ile akranlarından belirgin düzeyde farklılık gösterebildiğini ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Naciye Nur Berber, bu bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim programları geliştirildiğini söyledi.

Özel Eğitim Öğretmeni Naciye Nur Berber, alanında eğitimler almış uzman personel ile uygun ortamda sürdürülen özel eğitimlerin; bireylerin günlük yaşam, özbakım, akademi, muhakeme ve oyun oynayabilme faaliyetlerini; yerine getirme, sürdürebilme ve geliştirme hedeflerini benimsediğini anlattı.

Aile merkezli ve iş birliğine dayalı çalışmalar şart…

Bu becerileri kazandırma ve en yüksek potansiyele çıkarmaya yardım etmek için aile merkezli ve iş birliğine dayalı çalışmalar kullanıldığını da dile getiren Naciye Nur Berber, “Hedefimiz; bireyin günlük yaşam, akademi ve sosyal faaliyetlerinde bağımsız olmaları.” dedi.

Özel eğitimin; Özel Öğrenme Güçlüğü, Otizm Spektrum Bozukluğu, Down Sendromu, Uyaran Eksikliği, Üstün Zeka, Bilişsel Yetersizlik ve Gelişim Geriliği alanlarında uygulandığını da dile getiren Özel Eğitim Öğretmeni Naciye Nur Berber, çocuğun Özel Eğitim değerlendirmesi için programlandığını, bu değerlendirme boyunca, aileden bilgi toplanarak, çeşitli standart değerlendirmelerin kullanılıp, çocuğun güçlü ve sınırlı yönlerindeki temel beceri seviyelerinin tespit edildiğini anlattı.

“Hedeflere ulaşılana kadar çalışmalar sürdürülüyor.”

Değerlendirmenin ardından eğer çocuk Özel Eğitim için uygunsa tedavi programına başlandığını söyleyen Naciye Nur Berber, “Bu tedavi programında her çocuk için bireysel bir program oluşturarak aile iş birliği ile uygulamaya devam ediliyor. Farklılıklar, ihtiyaçlar, desteklenmesi gereken alanlar ve akranlarla eşit düzeyde ilerlemeyi hedefleyen program doğrultusunda da hedeflere ulaşılana kadar çalışmalar sürdürülüyor.”

Özel Eğitim Öğretmeni Naciye Nur Berber, özel eğitim programı kapsamında, Bilişsel Gelişim, Dikkat ve Ortak Dikkat, Kaba ve İnce Motor Becerileri, El-Göz Koordinasyon Becerileri, Alıcı Dil Becerileri, İfade Edici Dil Becerileri, Somut ve Soyut Kavram Çalışmaları, Okuma ve Yazma, Matematik, Davranış Problemleri, Oyun Oynama Becerileri, Oyun Kurma Becerileri, Sıra Alma ve Sıra Bekleme Becerileri, Sosyal Alanlara Uyum Becerileri, Spontane Sohbet Yürütme ve Başlatma Becerileri ile Problem Çözme ve Akıl Yürütme Becerileri alanlarında çalışmalar yapıldığını anlattı.