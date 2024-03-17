Kartal'a soğuk duş!

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor'un galibiyet gollerini 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 46. dakikada Ernest Muçi'den geldi. Siyah-beyazlılar, 90+11. dakikada Milot Rashica'nın penaltı atışından yararlanamadı.

5’inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde hafif sağ çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Bünyamin Balcı’nın uzak köşeye şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

17’nci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazdan Safuri’nin sert şutunda top üstten dışarı gitti.

26’ncı dakikada Rashica’nın ters kanada uzun pasıyla topla buluşan ve sol kanattan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy’un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Helton Leite gole izin vermedi.

30’uncu dakikada Svensson’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, zor pozisyonda dönerek şutunu çıkardı. Kaleci Leite topu çelmeyi başardı.

31’inci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Semih Kılıçsoy’un ceza sahası sağ çaprazında rakibinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

37’nci dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Konuk ekip atağında ceza sahası içerisinde Bahadır Öztürk, Gedson Fernandes’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izlemek için kenara gelen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını işaret etti.

38’inci dakikada Antalyaspor farkı 2’ye çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Adam Buksa, meşin yuvarlağı kaleci Mert’in müdahalesine rağmen ağlara gönderdi: 0-2.

45’inci dakikada Serkan Emrecan Terzi’nin sol kanattan penaltı noktası üzerine çıkardığı ortaya gelişine vuran Amartey’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Antalyaspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

46’ncı dakikada Beşiktaş farkı 1’e indirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan siyah-beyazlılarda Rashica’nın ceza sahası sağ çaprazından yerden ortasına gelişine vuran Muçi’nin şutunda meşin yuvarlak Leite’nin bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-2.

51’inci dakikada Beşiktaş’ta ceza sahası içinde topla buluşan Muçi’nin yerden arka direğe ortasında Veysel Sarı, Semih Kılıçsoy’dan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.

77’nci dakikada hızlı gelişen atakta Muçi’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar, meşin yuvarlağı Rashica’nın önüne bıraktı. Rashica’nın ceza sahası dışında sert şutunda Helton Leite topu çeldi.

78’inci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Aboubakar’ın ara pasında savunmada Naldo dengesini kaybederek yerde kalınca Muçi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muçi’nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Helton Leite gole izin vermedi. Seken topu ceza sahası çizgisi önünde bulan Aboubakar’ın vuruşunda savunma topa ayak koydu. Bu kez dönen topu önünde bulan Muleka’nın şutunda kaleci Helton Leite, köşeye giden meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+8’inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ileri çıkan kaleci Mert Günok’un kafa vuruşunda top savunmada Naldo’ya çarptı. Siyah-beyazlı futbolcuların itirazlarının ardından oyun durduktan sonra VAR’dan gelen izleme tavsiyesiyle kenarda pozisyonu inceleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.

90+11’inci dakikada penaltıda topun başına geçen Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Burak Pakkan, vuruştan önce ayağı kayan Rashica’nın topu iki hamleyle kaleye gönderdiğini tespit ederek golü geçersiz saydı.

Antalyaspor, maçı 2-1 kazandı.