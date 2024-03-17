31 Mart’ta İstanbullular seni hatırlamayacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Başakşehir’de düzenlenen ‘Ramazan Etkinlikleri’ programına katıldı. Programda konuşan Kurum, “ Bir idareci, bir yönetici milletine verdiği, İstanbullu kardeşlerimize verdiği sözlerin arkasında durmak zorundadır. Eğer bir söz veriyorsan o sözleri tutmak zorundasın. Ama maalesef bugün mevcut CHP’li İBB Başkanı 2019’da sizlere, İstanbullulara verdiği sözlerin hiç birini tutmadı. Hani sen İstanbul’a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun ya işte 31 Mart’ta da İstanbullular seni hatırlamayacak, sandıkta sana en güzel cevabı verecek" dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Başakşehir’de düzenlenen ‘Ramazan Etkinlikleri’ programına katıldı. Programa Kurum’un yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve birçok vatandaş katıldı.

“31 MART’TA DA İSTANBULLULAR SENİ HATIRLAMAYACAK"

Programda yaptığı konuşmasında mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, “Bir idareci, bir yönetici milletine verdiği, İstanbullu kardeşlerimize verdiği sözlerin arkasında durmak zorundadır. Eğer bir söz veriyorsan o sözleri tutmak zorundasın. Ama maalesef bugün mevcut CHP’li İBB Başkanı 2019’da sizlere, İstanbullulara verdiği sözlerin hiç birini tutmadı. Sorulunca da neymiş hatırlamıyormuş. 'Ben öyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum' diyor. O unutmuş ama biz buradan hatırlatalım. '5 yılda İstanbul’un deprem sorunlarını çözeceğiz' dedi, çalıştaydan öteye gidemedi. '100 bin konut dönüştüreceğiz' dedi, 5 bin konut bile dönüştüremedi. '15 bin yeni sosyal konut yapacağız' dedi, tek bir konut bile yapmadı. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz' dedi, tam bir çileye dönüştürdü. 'Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız' dedi, tek yeni bir metro ihalesi bile yapmadı. 'HIZRAY yapacağız, 4 yılda bitireceğiz' dedi, şu koca 5 yılda temelini dahi atmadı. Şimdi yine beyannamesine koymuş, HIZRAY yapacakmış. Ya sen ne yaptın ki, bundan sonraki süreçte millet senin sözüne inansın? Senin karnen sıfır. Yaptıkların ortada. Yaptıkların ortadayken senin sözüne bu millet nasıl inansın? '100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız' dedi, yapamadıkları gibi İSPARK’ı bile batırdı. 'İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız' dedi, tek bir çivi bile çakmadı. 'Megabüs yapacağız' dedi, var olan otobüsleri bile işletemedi. 'İBB’de hiçbir işçi kardeşimizin ekmeği ile oynamayacağım' dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti. Hani sen İstanbul’a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun ya işte 31 Mart’ta da İstanbullular seni hatırlamayacak, sandıkta sana en güzel cevabı verecek" şeklinde konuştu.