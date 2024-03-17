Kedisini öldüren köpeği dövdü

İzmir'in Urla ilçesinde, kedisini öldüren ve aracına zarar veren köpeği hortumla döven M.K. ile olaya müdahale etmeyen M.K., polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

​Olay, saat 11.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat iş yeri bulunan M.K.'nın beslediği kedisi, komşusunun bekçi köpeği tarafından kovalandı. Aracın altına kaçan kediyi yakalamak için koşan köpek, M.K'nın aracın kaportasını ve tamponunu ısırıp zarar verdi. Köpek, kediyi de aracın altından yakalayarak boğdu. Olayı gören M.K., yan taraftaki iş yerinin bekçi köpeğine eline geçirdiği su hortumuyla vurmaya başladı. Ardından, kaçmaya çalışan köpeğe sandalye fırlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaşananlara tanıklık eden M.K.'nın müdahale etmediği görüldü.

Olay, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Görüntüleri ihbar kabul eden Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.K. ve M.K.'yı gözaltına alındı. İki şüphelinin, yarın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.