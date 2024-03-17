Murat Ercan Tokatlılarla iftar sofrasında buluştu

Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Tokat odaklı sivil toplum kuruluşları Fatih Fuar ve Kültür Merkezi’nde iftar yemeği düzenledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Pekeş, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Özcan, MHP İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kaan Yusuf Yurtyeri’nin katılımlarıyla gerçekleşen iftar yemeğinde binlerce Tokatlı aynı sofrada buluştu.

İftar yemeğinde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: “Öncelikle şunu sorayım salonumuzu beğendiniz mi? Bu salon kolonsuz bir salon, yaklaşık 4 bin kişi, birlikte şuan iftar yapıyoruz. Bu salon hamdolsun açıldığı günden beri vatandaşlarımızla dolup dolup taşıyor. Biraz önce İbrahim Başkanımız bahsetti Bilim Sincan’dan, yüzme havuzlarından, spor salonlarından, Sincan Parktan, Arasta’dan şimdi hepsini saymak çok uzun sürer. İnşallah bundan sonrası içinde bu hizmetlerimize kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde devam etmek için dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Hem Sincan’da hem büyükşehir de sizlerin güçlü destekleriyle, altyapıdan, ulaşıma, spordan, kültür sanata her türlü insana dokunan hizmetleri yapmak üzere inşallah 31 Mart sonrası yola koyulacağız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ocak “Başkentimizde yaşayan hemşehrilerimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi bir araya getirip tüm ilçelerimizle birlikte ayrıştırmadan ortak bir Tokatlılık bilinci ve şuuru geliştirmek en önemli amaçlarımızdan biridir. Sizlerle böylesine muazzam Kongre ve Fuar Merkezi’ni, Bilim Sincan’ı, spor salonlarını, yüzme havuzlarını, kütüphaneleri ve onlarca eseri, yüzlerce hizmeti bizlerin hizmetine sunan, her daim biz Tokatlıların yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan beyefendiye huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından dualar edildi, oruçlar açıldı. Semazen gösterileri eşliğinde keyifli vakit geçiren misafirler Başkan Ercan’a ve BAŞTEK derneğine teşekkür etti.