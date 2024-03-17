ÇEKMEKÖY-SAMANDIRA METRO HATTI AÇILDI

Anadolu Yakası'ndaki üç ilçeden geçecek olan, 8 istasyonlu ve 10,9 kilometrelik Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabı olan, 4 istasyondan oluşan 6,5 kilometrelik Çekmeköy-Samandıra metro hattı hizmete açıldı. Metro hattının açılışı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi ve hat, 15 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.



“Geçen sefer İstanbul'u kazanan ne CHP'ydi ne sadece Millet İttifakı'ydı. Emin olun, İstanbul İttifakı’ydı” diyen Özel, “İstanbul İttifakı’nda Türk’ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkez’i var, göçmeni var. Bütün demokratlar var. Biz, İstanbul İttifakı’na inanıyoruz. İstanbul İttifakı’na güveniyoruz. İstanbul İttifakı’nın mimarı, İstanbul İttifakı’nın evladı, İstanbul'un 5 beş yılında emeği olan, gözünü asla ve asla kıymıktan sakınmayan, sizin için çalışan bir evladımız var. Türkiye'nin umudu, İstanbul'un gururu Ekrem İmamoğlu var. Ona güveniyoruz. Size inanıyoruz. Ekrem Başkan’ı ve İstanbul'u, size emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

Önceki İBB yönetimine ve iktidar kanadına, “2017’nin başında sözleşmesi imzalanmış olan bu projeyi, sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz” sorusunu yönelten İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu, bunun sebebini bilmek zorundadır. Bir metro projesinin durdurulması, normal bir şey değil. İzah edilmesi, sorgulanması gereken konudur. 5 yılda, 10 metro hattı yaptık biz; bir tanesine bir gün bile ‘stop’ demedik. 5 yıl boyunca hepsine tam yol ileri dedik. Hiç durdurmadık. Ama onlar, hükümet kendilerinde… Hani diyor ya, ‘Hükümet bizde, yerel yönetim bizde olursa hizmet gelir.’ Hükümet kendilerinde, ilçe belediyeleri kendilerinde, Büyükşehir Belediyesi kendilerinde, ama stop ettiniz 10 metronun hepsini” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının yapımına Mayıs 2017’de başladı. Proje, yapımına başlandıktan sadece 7 ay sonra, 29 Aralık 2017’de durduruldu. İnşaata, Mart 2018’de tekrar başlandı. Ancak, önceki İBB yönetimi tarafından hak ediş ödemelerinin yapılamaması nedeniyle, şantiye alanı, o güne dek yüzde 4’lük bir ilerleme sağlanmışken, Ekim 2018’de sessizliğe gömüldü. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, Ekim 2019’da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank’tan 110.000.000 Euro’luk kredi sağlayarak, hattın yeniden imalatına başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabında gerçekleştirilen test sürüşüne geçtiğimiz 26 Ocak’ta tanıklık etti. Çekmeköy- Samandıra Merkez arası 6,5 km ve 4 istasyondan oluşan 1.Etabı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İmamoğlu’nun katılımlarıyla düzenlenen halk buluşmasının ardından bugün açıldı.

ÖZEL: “KİMSE SENİN ADIMINA BAKMAZ, GERÇEK RAKAMLARA BAKAR”

Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özel, “Türkiye'de her tartışma su kaldırır ama iki hesap şaşmaz. Bunlardan bir tanesi; altın hesabı şaşmaz. Bir şehre hizmet tartışılıyorsa, orada da ne kadar metro yaptığının hesabı şaşmaz. Birileri İstanbul'a hayran olduklarını, hizmetkar olduklarını, hizmet etmeye geldiklerini söyleyip, görevlerinden sonra ‘Biz bu kente ihanet ettik, bunda benim de suçum var’ demişken; o birilerinin 25 yılda İstanbul'a yaptıklarının neredeyse o kadarından fazlasını 5 yılda İstanbul'a yapan Ekrem başkanımızla ne kadar övünsek azdır” dedi. Özel, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’a da göndermede bulunarak “Onun (İmamoğlu) İstanbul'a yaptığı 65 kilometre metroyu, bir koridorda adımlayarak, kilometreyle adımı birbirine karıştırarak küçük göstermeye çalışanlar şuraya baksın: Kimse senin adımına bakmaz. Gerçek rakamlara bakar, görür ve hakkı teslim eder. Bak senin adımın o kadar ama Sancaktepe’ye bak; coşku ne kadar…” diye konuştu.

“YURT YAPMAYA DA KREŞ YAPMAYA DA ANNELERE DE EVLATLARINI DA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“5 yıl önce İstanbul bir karar verdi” diyen Özel, şunları söyledi:

“İBB’yi ilk alacağımız anlaşıldığında, panik halinde yollara döküldüler. Dediler ki; ‘Eğer CHP kazanırsa, İSPARK'ı filanca terör örgütüne verir.’ Ama o günden bugüne hem İSPARK’ta hem bütün iştiraklerimizde ne kimsenin ekmeğine dokunduk ne ayrımcılık yaptık. Liyakate göre, gencecik insanları hangi siyasi görüşten olursa olsun, neye inanırsa inansın, nasıl giyinirse giyinsin ayırmadan, İstanbullu olmanın, bu memleketin bir evladı olmanın dışında hiç başka bir kritere bakmadan, Ekrem Başkan aldı, çalıştırdı ve büyük İstanbul hikayesini bu yüce gönüllülüğüyle, bu sevgisiyle başardı. 5 yıl önce İBB’de kreş yoktu. Çünkü onların ‘kadın’ diye bir derdi yoktu. Kadın evde oturacak, çocuk bakacak, hasta bakacak, engellisine bakacak ve yeri ev olacaktır. Oysa biz, kadının sosyal hayata katılmasını, çalışma hayatına katılmasını istiyorduk. Ekrem Başkan, İstanbul'da tam 100 tane ve Türkiye'de CHP’li belediyeler 300 tane kreş yaparak kazandırdılar. Şimdi anneler, güvenerek çocuklarını bırakacakları kreşlere sahipler. Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a öğrenciler geliyor. Barınma sorunu var. Türkiye'de yüzde 24 öğrenciye yurt verilebiliyor. İstanbul'da rakam çok daha aşağılarda, yüzde 10’larda. Yani devlet öğrenciyi buraya yolluyor ama barınma sorununu çözmüyor. Ekrem Başkan’a yetkiyi verdiğinizde, İstanbul'da öğrenci yurdu yoktu. Niye? Öğrenciler, yurt bulamayacaklar, onlara yurt veren birilerine gidecekler. Birtakım cemaatlerin, birtakım tarikatların yurduna gidecekler. Oysa bu evlatlar, hepimizin evlatları. Ekrem Başkan İstanbul'da 14 tane, CHP'li belediyeler Türkiye’de 61 tane yurt yaptılar. Yurt yapmaya da kreş yapmaya da annelere de evlatlarını da sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

“ATANAMAMIŞ DEĞİL TAYYİP ERDOĞAN’IN SAHİP ÇIKMADIĞI ÖĞRETMENLER VAR”

Meydanda pankart açarak seslerini duyurmaya çalışan atanamayan öğretmenlerin sorunlarına da dikkat çeken Özel, “Diyorlar ki ‘Biz, devletin sözüne inanamayacak mıyız?’ Geçen seçimlerden önce çıktılar, ‘Mülakatı kaldıracağız’ dediler. Şimdi mülakatı kaldırmıyorlar. AK Parti'ye oy vermek yetmez, hatta üye olmak yetmez; torpilli AK Partilileri mülakatta alıyorlar, vatandaşın çocuklarını eliyorlar. Öğretmenlere mülakatsız atama istiyoruz. Göreve atanmamış öğretmenlere diyoruz ki; bunlar size sahip çıkmayacaklar.’ Size ‘atanamayan öğretmen’ diyorlar. Öğretmenin ne günahı var da atanamamış? Atanmayan öğretmen, Tayyip Erdoğan'ın sahip çıkmadığı öğretmen, Tayyip Erdoğan'ın mülakatla elediği öğretmen, ayrımcılık yaptığı öğretmen var” diye konuştu.

“EMEKLİLERİN CEBİNDEKİ 5.5 ÇEYREK ALTIN SEÇİM SANDIĞINDA KAYBEDİLDİ”

Yerel seçime 15 gün kaldığını hatırlatan Özel, “Büyük bir zafer, büyük bir başarıya doğru adım adım gidiyoruz. Meydanlar dolu, heyecanlı, meydanlar sabırsız. Bu ülkede büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Büyük sorunlar yaşanıyor” dedi. Emeklilerin yaşadığı ekonomik krize dikkat çeken Özel, en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayı alan vatandaşları, “Türkiye’nin en büyük korosu” olarak niteledi. “AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı tam 8 sekiz çeyrek altın alıyordu” diyen Özel, “Bugün 10 bin lira, 2.5 çeyrek altın alabiliyor. Emeklilerin cebinden her ay 5.5 çeyrek altın kayboluyor. Ey emekliler, değerli büyüklerim; 5.5 buçuk çeyrek altını düşürdüğünüzü, kaybettiğiniz yerde arayın. Bir altın kaybedilse geçtiğiniz yolda ararsınız. Siz 8 çeyrek altınlık emekli maaşı alıyorken, bu 2.5’e indiyse, bunu siz bir seçim sandığında kaybettiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği seçim sandığı, sizin cebinizden aylık 5.5 çeyrek altına aldı. Kaybedilen şey, yitirildiği yerde aranır. O zaman madem sandıkta kaybettik, hakkımızı sandıkta arayacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN İMAMOĞLU’NA: “İSTANBUL İTTİFAKI’NIN MİMARI, İSTANBUL İTTİFAKI’NIN EVLADI”

“Konuşmasının sonunda seçmene ittifak çağrısı yapan Özel, şunları söyledi:

“Geçen seçimlerde bizim İstanbul'da ve Türkiye'de ittifaklarımız vardı. Sürsün istedik. Ama saygı duyduğumuz gerekçeleriyle ittifakın dışında kaldılar. İttifakın dışında yöneticiler kalabilir. Ancak geçen sefer İstanbul'u kazanan ne CHP'ydi ne sadece Millet İttifakı'ydı. Emin olun, İstanbul İttifakı’ydı. Talandan sıkılmış, israftan bıkmış, israf yerine hizmet isteyen, pazarlanmak yerine güler yüz isteyen, İstanbul'un tepesinde helikopterle uçup Katarlılara, Arap şeyhlerine arsa verenler yerine, İstanbul için gece gündüz koşturanlara, İstanbullular görevi verdi. Şimdi o ittifaktakiler değişmedi. O ittifaktaki sosyal demokratlar duruyor. O ittifaktaki milliyetçi demokratlar var. Yakasında, gönlünde, gözünde güneş açanlar var. İyi insanlar var. Onlar duruyor. Muhafazakar demokratlar var. Haramdan ve yalandan korkan, bu olanlara inanamayan muhafazakar demokratlar var. İstanbul İttifakı’nda Türk’ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkez’i var, göçmeni var. Bütün demokratlar var. Biz, İstanbul İttifakı’na inanıyoruz. İstanbul İttifakı’na güveniyoruz. İstanbul İttifakı’nın mimarı, İstanbul İttifakı’nın evladı, İstanbul'un 5 beş yılında emeği olan, gözünü asla ve asla kıymıktan sakınmayan, sizin için çalışan bir evladımız var. Türkiye'nin umudu, İstanbul'un gururu Ekrem İmamoğlu var. Ona güveniyoruz. Size inanıyoruz. Ekrem Başkan’ı ve İstanbul'u, size emanet ediyorum.”

İMAMOĞLU: “16 MİLYON İSTANBULLU ADINA BİR SORU SORMAK İSTERİM”

Yanına CHP’nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez ve Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç’u alan İmamoğlu, hattın yapım sürecini coşkulu kalabalıkla paylaştı. “2017 yılında sözleşmesini imzalayarak süreci başlatan, bizden önceki İBB yönetimidir, bu doğru” diyen İmamoğlu, “Onlar işi başlattılar, ihaleyi yaptılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Ama kendilerine, 16 milyon İstanbullu adına bir soru da sormak isterim. Öyle işi oraya buraya çevirip, evirip, başka bir yere taşımanın bir anlamı yok. Bakın; 2017’nin başında sözleşmesi imzalanmış olan bu projeyi, sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz? 16 milyon İstanbullu, bunun sebebini bilmek zorundadır. Bir metro projesini başlatıyorsunuz, yüzde 4 seviyesi… yüzde 4 nedir biliyor musunuz? Birkaç tane şaft açmaktır. Şantiye kurmaktır. Ve ondan sonra da hatırlayın, o dönem rahmetli Kadir Topbaş'ı görevden aldılar. Öyle rahmetli Topbaş'a bugün şirinlik yapıp, ‘Kadir abi’ diyenler, ellerini sıkmadılar, ben biliyorum. Ellerini sıkmadılar” şeklinde konuştu.

“BİR METRO PROJESİNİN DURDURULMASI, İZAH EDİLMESİ, SORGULANMASI GEREKEN KONUDUR”

Merhum Topbaş’a rahmet dileyen İmamoğlu, “Onlar, öyle işine geldi mi şirinlik yaparlar, işine gelmedi mi var ya; topyekun sırtlarını dönerler. Bir işarete bakar biliyorsunuz değil mi? Bir işaret. Yat, yat; kalk, kalk. Böyle. Yaşadım kardeşim. Şimdi; 8 ay sonra durdurdunuz. 16 milyon İstanbullu bunun sebebini öğrenecek. Biliyor zaten. Onun için bir metro projesinin durdurulması, normal bir şey değil. İzah edilmesi, sorgulanması gereken konudur. 5 yılda, 10 metro hattı yaptık biz. Sizleri temin ediyorum benim güzel hemşehrilerim, bir tanesine bir gün bile ‘stop’ demedik. 5 yıl boyunca hepsine tam yol ileri dedik. Hiç durdurmadık. Ama onlar, hükümet kendilerinde… Hani diyor ya, ‘Hükümet bizde, yerel yönetim bizde olursa hizmet gelir.’ Hükümet kendilerinde, ilçe belediyeleri kendilerinde, Büyükşehir Belediyesi kendilerinde, ama stop ettiniz, 10 metronun hepsini stop ettiniz” dedi.

KUR’AN-I KERİM’İ PROVOKAYONUNA ALET EDEN VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİ:

“ELİNE YÜCE KURAN'I ALIP, ONUNLA SİYASET YAPANI ALLAH ISLAH ETSİN”

İmamoğlu’nun konuşmasının bu noktasında, elinde Kur’an-ı Kerim bulunan yaş almış bir kadın vatandaş, provokasyon girişiminde bulundu. Alanı dolduran vatandaşların tepkisini dindiren ve sakin olmaya davet eden İmamoğlu, provokasyon girişimine, “Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Tamam. Sakin, sakin. Ablamız, aldanmış bir ablamız. Ablamız aldanmış bir ablamız. Sakin, sakin. Elinde Kur’an-ı Kerim'le iftira atmak, günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Allah ona yardım etsin. Mübarek Ramazan ayında, Allah ona yardım etsin. Sakin, sakin, sakin. Şimdi bu arkadaşlar, bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline Yüce Kuran'ı alıp, onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin. Ama onlar aldanmış. Biz onları da kurtaracağız, onları da. Bu millet onları da kurtaracak. Onlar aldanmış zavallılar. Allah yardım etsin ona ne diyeyim” sözleriyle tepki gösterdi.

“İBB’NİN YÜKLENİCİLERİNE, BİZ GELDİĞİMİZDE TAM 70 MİLYON EURO BORCU VARDI”

10 metro inşaatının, 2017-19 yılları arasında, farklı zaman dilimlerinde durdurulduğunu aktaran İmamoğlu, “Bitirdiğimiz her metro projesine, ‘Biz başlattık’ diye sahip çıkıyorlar. Gerçeğin tamamını söylemiyorlar. ‘Doğru, biz başlattık, ama kısa süre sonra hepsinin kapısına kilit vurduk’ diyemiyorlar. Bakın; biz göreve gelene kadar, metro inşaatlarında çalışma varmış gibi bir izlenim vermeye çalışıyorlar. Yalancının, pişkinliğin bu kadarına, İstanbulluya yapılan bu büyük haksızlığa siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu işin sahibi, buraya harcanan her kuruşun, her paranın sahibi olarak, sandıkta ceza keseceksiniz, ceza. Bakın; böyle sorumsuz, böyle iş bilmez, böyle had bilmez bir akla, İstanbul bir daha teslim edilemez” diye konuştu. Başlatılıp durdurulan çoğu metronun projesinin dahi bulunmadığına dikkat çeken İmamoğlu, “Bazılarında sadece ihale vardı biliyor musunuz? Başka hiçbir şey yoktu. Şantiye bile yoktu. Bakın hiçbirinin finansal altyapısı oluşturulamamıştı. İBB’nin yüklenicilerine, biz geldiğimizde tam 70 milyon Euro borcu vardı. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve diğer hatlar, işte bu yüzden durdurulmuştu. Belediyenin, metro yapımı için ödeyecek 5 kuruş parası bile yoktu. İBB'nin metro bütçesi iflas etmişti” bilgisini paylaştı.

“VATANDAŞTAN GİZLEYİP, ALGI YAPMAYA ÇALIŞTIKLARI GERÇEK BUDUR”

“İşte söylemedikleri, ısrarla vatandaştan gizleyip, algı yapmaya çalıştıkları gerçek budur” diyen İmamoğlu, “İşin bir başka yönü daha var. Bir başka ürkütücü yönü daha var. Yarım bıraktıları, böyle apar topar terk edilen şantiyelerde, ne yazık ki bu projenin tünelleri çökme riskiyle karşı karşıyaydı. Çünkü açılan birçok tünelin betonla güçlendirilme işlemleri bile yapılmamıştı. Bu durumda olan 40’a yakın tünel vardı İstanbul'da. Arkadaşlarım, bunların her birisini tespit etmişti. Her an çökme riski taşıyan 40 tünelle işleri paydos edip, ortadan kayboldular. Ve yüklenicileri, şantiyeleriyle baş başa bıraktılar. Biz geldik… Bütün finansman sorunlarını biz çözdük, biz. Bütün mühendislik eksikliklerini, proje gruplarıyla, yüklenicilerle oturup, aynı masada birlikte çözdük, giderdik. Ve aynı anda 10 metro hattı inşaatını gururla paylaştık, gururla” ifadelerini kullandı.

“BİZİM YAPTIĞIMIZ 65 KİLOMETREYİ, SÖZÜM ONA 8 KİLOMETRE GİBİ GÖSTERME TELAŞINA DÜŞTÜLER”

10 metro inşaatına başladıkları süreçte İBB Meclisi ve imza yetkisi olan bakanlıklar tarafından engellendiklerinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Aynı zamanda kötü bir ekonomi yönetimi sergilediler ve metro maliyetlerinin korkunç biçimde artmasına, bu ülkede yol açtılar. Sade metro değil. Şu yapılan binalar bile, herkesin işi gücü bile, en az 6-7 kat, 8 kat daha maliyetli. Ne oldu? Herkes daha pahalıya mal etti. Ama bütün bunlara rağmen, 5 yıldan kısa sürede, 65 kilometre raylı sistem hattını, bugünkü dahil, pazartesi açacağımız dahil, 62 istasyonunu da tamamlayıp, Allah'ıma bin şükür, milletimin hizmetine açmaktan, arkadaşlarımla birlikte büyük gurur duyuyoruz. Metro finansmanını beceremedikleri için, başlattıkları metroları yine kendi elleriyle durduranlar, şimdi bizim yaptığımız 65 kilometreyi, sözüm ona 8 kilometre gibi gösterme telaşına düştüler. Pardon! Niye biliyor musunuz? Ben, 2019’da ne dedim? Hani bunlar, o zaman da biliyorsunuz yalan konuştular. ‘Çaldılar’ dediler. ‘Hırsız’ dediler. ‘Sandıklarda 700 tane terörist tespit ettik’ dediler. Hani? O yalana bile, aynen az önceki ablamız gibi aldananlar, buna inandı. Ama milletin çoğu inanmadı.”

“BU UTANÇ MADALYASI, ONLARIN BOĞAZINDAN HİÇ İNMEYECEK”

“Ardından bir 18 gün görev yaptık. Sonra biliyorsunuz, seçimi iptal ettiler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu utanç madalyası, onların boğazından hiç inmeyecek. O seçimi iptal ettiler; size ne demiştim bu meydanlarda, hatırlayın? Dedim ki sevgili hemşehrilerim, ‘18 günde ben bunları deli ettim ya, göreceksiniz 5 yılda çıldıracaklar, çıldıracaklar. Öyle çalışacağız ki, çıldıracaklar’ demiştim. Onun için çıldırdılar. ‘65 kilometreyi, 8 kilometre nasıl gösteririz’ telaşına düştüler. Çünkü bizim 5 yılda yaptığımız metro, onların 25 yılda yaptığının yarısından daha fazla. Onun için katlanamıyorlar. Çocukları bile güldürecek şekilde, 8 adım atıp… Yok, yuhalamayın, gülün. Vallahi gülün. Yoksa 31 Mart'ı da çıkaramayacak. Yani 8 adım atıp, 8 kilometreyi, ‘İşte bu kadar metro yapıldı’ diye anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki biz, 5 yılda 65 kilometre metro yapmakla kalmadık.“

“6-7 SENEDE YAPTIKLARI İŞİN PARASINI, BİZDEN 10 AYDA ALDILAR”

“Bir de ne yaptılar biliyor musunuz bunlar? Bunlar Ekrem İmamoğlu'nu açılışa bile davet etmeyip, apar topar bir Sabiha Gökçen hattı açtılar. Hatırlıyor musunuz? Ondan sonra Kayaşehir-Başakşehir metrosunu da açtılar. 5,5 milyar lirayı bizim kasamızdan, geçmişte 16-17 yılda aldıkları parayı, 10 ayda tahsil ettiler biliyor musunuz? Yani bir de bunun parasını ödedik. Şimdi, hani bizde bir laf vardır: Parayı veren, düdüğü çalar. Doğru mu? E o zaman onu da biz yaptık. Vallahi parasını aldılar bizden. 6-7 senede yaptıkları işin parasını, bizden 10 ayda aldılar. Önemli değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ne kadar siyasi propaganda yaparsa yapsınlar on altı milyon İstanbullunun parasıyla onlar ödendi. 9 senede yaptıkları Bakırköy-Kirazlı hattının parasını da aynı şekilde bizden alacaklar.”

“UTANMA HİSLERİ YERİNE GELSİN DİYE DE DUA EDECEĞİM”

“Bizim finansman ve yönetim becerimiz ve iş ahlakımız sayesinde, bir zorluk yaşamadan bu süreci, zor koşullar altında yönettik. Büyük emek verdik. Ama bizim işimizde ne var biliyor musunuz? Gayret ve adalet var. Onun için bereket var, bereket. İstanbul'un metro bütçesini iflas ettirenlere, bu şehrin kaynaklarını bir avuç insana aktaranlara, Allah akıl, fikir versin. Her zaman bunlar için dua edeceğim. Bakalım, tutana kadar. Yapacak bir şey yok. Utanma hisleri yerine gelsin diye de dua edeceğim. Bizim açlığımız 62 yeni istasyonu kullanarak işine, gücüne giden İstanbullulardan bunlar utanır inşallah. 5 yıldır yer altında canla başla çalışan, bu işte üreten o emekçi kardeşlerimin hakkını yiyorlar. En azından metro çalışanlardan utansınlar. Bu yalana, inşallah son verirler. İnşallah teşekkür ederler. Ama olsun, biz onlara bakmıyoruz. Biz kime bakıyoruz biliyor musunuz? Onlar dönüp bir kişiye bakarlar. Biz dönüp milletimize bakıyoruz kardeşim.”

“TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK METRO ATILIMINI BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Türkiye tarihinin en büyük metro atılımını biz gerçekleştirdik, biz. İnşallah ‘metro fatihi’ olmaya devam edeceğiz. Ama sadece metro yapmadık. Açtığımız istasyonlardan Meclis İstasyonu’nda ne açıyoruz? Bir tane daha kreş açıyoruz bu açılışla beraber. Hayırlı olsun. Sarıgazi İstasyonu’nda da ne açıyoruz? Kent Lokantası açıyoruz. Hayırlı olsun. İstanbul'a yeni yeşil alanlar da kazandırmaya devam ediyoruz. Sosyal destekleri arttırmaya devam ediyoruz. Altyapı yatırımlarını güçlü bir şekilde yürütüyoruz. Eğitim, kültür yatırımları tarihinin en üst seviyesine ulaştı. Çok daha fazlasını başaracağız. Daha bugün, buraya gelmeden Ayazma Deresi'ndeki yaşam vadisini gezdim. Tam iki yüz bin metrekare. O da Sancaktepe'ye hayırlı olsun. Sizden daha güçlü işler yapmak içim yetki istiyoruz. Yıllarca İstanbul'un bütçesini israfla, ihanetle çarçur edenleri bu tarihi ve önemli seçimde, o düşünceyi sizlerin gücüyle tarihe gömmek istiyoruz.”

“ONLARA HADLERİNİ, MİLLETİN OYLARIYLA BİLDİRİN İSTİYORUZ”

“Bakın; vatandaşı yalanla, iftirayla, kurguyla, kumpasla kandıran, az önce yapılan iftira gibi işlerle kendilerini görevli kabul eden o aklı, bu seçimde milletin gücüyle tarihe gömmek istiyoruz. Onlara hadlerini, milletin oylarıyla bildirin istiyoruz. Öyle bir güçle, öyle bir kararlılıkla bildirin ki, bir daha 2019’da yaptıklarını yapamasınlar. Aklından bile geçirmesinler. Milletin elini bükemeyeceklerini anlasınlar. Bükemedikleri eli öpmeyi öğrenecekler. O el, milletin eli. Bu güçlü desteğe hazır mıyız? Sizden çok güçlü bir destek bekliyorum. Gelin İstanbul için, Sancaktepe'de Alper Başkan için, Sultanbeyli'de Ayhan Başkan için, Çekmeköy'de Orhan Başkan için tarihin gördüğü en güçlü İstanbul İttifakı’nı hep birlikte kuralım. Hazır mıyız? Seçime kadar çok çalışacak mıyız? O zaman tam yol ileri, tam yol ileri, tam yol ileri. Her şey çok güzel olacak. Metromuz hayırlı olsun, her şey çok güzel olsun.”

İMAMOĞLU DUYURDU: “15 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK”

Konuşmaların ardından; Özel, Çelik, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Çekmeköy- Samandıra hattının açılışını gerçekleştirip, yoğun ilgi altında hattı deneyimledi. İmamoğlu, çocuklarla birlikte açtıkları hattın, 15 gün ücretsiz olacağını duyurdu.

AYAZMA DERESİ YAŞAM VADİSİ’Nİ HİZMETE AÇTI

İmamoğlu, metro hattı töreni öncesinde de Sancaktepe Mevlana Mahallesi’nin çehresini değiştiren İSKİ Ayazma Deresi Yaşam Vadisi’ni hizmete açtı. İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, vadiyle ilgili İmamoğlu’yla paylaşarak, yatırım maliyetinin 455 milyon lirayı bulduğunu aktardı. Yaşam vadisini çocuklarıyla birlikte kullanan vatandaşlar, İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Açılışta, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin ve Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç da İmamoğlu’na eşlik etti.