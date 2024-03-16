"İŞÇİLERİN HAKKINI SONUNA KADAR GÖZETECEĞİZ"



Değerli Mamak Sakinleri Bildiğiniz üzere AKP Mamak Belediye Başkan adayı Sayın Asım Balcı'nın mevcut yönetiminde bulunan Altındağ ilçesinde Altındağ Belediyesi bünyesinde çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin geriye dönük zamları ve diğer çalışmaları karşılığında hak ettikleri ücretleri alamamaları üzerine eylem başlatmış sendikalar ile cüzi bir miktar ile ödeme yapılması teklif edilip seçim öncesi bu konu kapatılmak istenmiştir. Lakin dirayetli işçi ve emekçi kardeşlerimiz haklarının sonuna kadar takipçisi olmuş, alakcaklarına kavuşmak amacıyla eylemlerini sürdürmektedirler. Bilinmelidir ki Zafer Partisi olarak biz her zaman Türk Milletinin üstün çıkarlarını gözettiğimiz gibi işçi emekçilerimizinde haklarını sonuna kadar gözeteceğiz. İşçilerimiz bu milletin göz bebeğidir ve sistemin en önemli çarkıdır.

"BU DURUMU DAHİ OY İÇİN PROPAGANDA HALİNE GETİRECEKLER"



İşçilerimize geriye dönük hak ettiği zamları vermemek bir yana dursun, kamoyuna düşen yeni bir hadise ise Altındağ ve Mamak belediye bünyesinde çalışan işçi emekçi kardeşlerimizin aldıkları maaşlar diğer parti bünyesinde olan belediyede çalışan işçi maaşlarının yarısına tekabül ettiği yönündedir. Bu sosyal adaletsizlik sayın Asım Balcı'nın temsil ettiği partinin Ülkemiz üzerine yerleştirmiş olduğu rant ve hak yeme alışkanlığının tezahürüdür. Çok iyi biliyoruz ki bu adeletsiz ve eksik maaş durumunu dahi kendileri oy kazanmak için bir propaganda haline getireceklerdir.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN HER DAİM YANINDA OLACAĞIZ"



Buradan siz değerli Mamaklı yurttaşlarımıza soruyorum 31 Mart'ta vereceğiniz oylar ile böyle bir adaletsizliğe göz yummak ister misiniz? İnsanlara ceplerine para girme vaadiyle oy isteyen bir belediyecilik anlayışını siz şerefli Mamak halkı kabul edecek misiniz ? Zafer Partisi Mamak İlçe Başkanlığı olarak bu kirli düzene de bu kokuşmuş sisteme de bir son demek için varımızla yoğumuzla her daim meydanlarda olacağız. Hakkı yenen hem Türk Milletinin hem de işçi kardeşlerimizin her daim yanında olacağımızı siz değerli Mamak Halkına bildiririz.