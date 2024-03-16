MKE Ankaragücü - Başakşehir , MS: 2-1

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Atakan Çankaya, Mujakic, Alper Uludağ (Dk. 60 Kazımcan Karataş), Pedrinho, Tolga Ciğerci (Dk. 88 Arda Ünyay), Bassagog (Dk. 88 Macheda), Morutan (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Chatzigiovanis (Dk. 71 Cephas), Ali Sowe
BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima (Dk. 84 Dubois), Onur Ergün (Dk. 68 Pelkas), Aleksic (Dk. 75 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Davidson (Dk. 68 Figueiredo), Deniz Türüç (Dk. 75 Serdar Gürler), Piatek
GOLLER: Dk. 57 (P) Tolga Ciğerci, Dk. 67 Ali Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Fİgueiredo (Başakşehir)
SARI KARTLAR: Hamza Güreler, Deniz Türüç (Başakşehir)
1’inci dakikada santranın ardından maça hızlı başlayan Başakşehir’in sol kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası içerisinde tehlikeli noktada topu önünde bulan Davidson’un zayıf şutu kaleyi bulmadı.
15’inci dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Chatzigiovanis, Ali Sowe’a pasını aktardı. Başakşehirli Opoku penaltı noktasında topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına seken topta Tolga Ciğerci’nin sert şutu üstten dışarı çıktı.
20’nci dakikada Ankaragücü’nde Morutan’ın ceza yayının gerisinden sol ayağı ile çektiği sert şutu, kaleci Muhammed uzaklaştırdı.
31’inci dakikada kornerin ardından topun dışarı açıldığı Başakşehir atağında, Berkay Özcan’ın ceza sahasına ortasında penaltı noktasında Hamza Güreler’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
37’nci dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Bassagog’un etkili ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Ali Sowe’nin kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.
45+1’inci dakikada Piatek’in ceza sahası içerisinde verdiği pasta Aleksic’in gelişine çektiği şutta kaleci Bahadır, topu iki hamlede kontrol etti.
İlk devre 0-0’lık skor ile tamamlandı.
53’üncü dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Pedrinho’nun pasında Anastasios’un ceza sahası çizgisinden çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.
55’inci dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında savunmadan seken topta araya girmek isteyen Ali Sowe, Opoku’nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı gösterdi.
57’nci dakikada Ankaragücü’nün kazandığı penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci, kalecinin sağından topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 1-0.
67’nci dakikada kaleci Bahadır’ın degajı ile topla buluşan Ali Sowe, rakip sahada topu kontrol edip ceza sahasında önce Lima’yı çalımlayıp ardından çektiği sert şutla golü buldu: 2-0.
80’inci dakikada Başakşehir farkı 1’e indirdi. Piatek’in ceza sahasında arka direğe havalandırdığı topta Pelkas sol ayağıyla topu içeri çevirdi. Figueiredo’ya çarpıp yön değiştiren top ağalarla buluştu: 2-1.
Karşılaşmanın geri kalanında başka pozisyon olmayınca MKE Ankaragücü, Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.