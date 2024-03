16 Mar 2024 - 20:04 - Gündem

"Her ay 5 buçuk çeyrek altın kaybediyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarını 3 Kasım 2002'ye göre kıyaslayıp yaptığı konuşmada, "3 Kasım 2002 günü bir emekli aldığı maaşla kuyumcuya gittiğinde 8 çeyrek alabiliyordu. Hesap ortada. Türkiye'de her hesap şaşar altın hesabı şaşmaz. Bugün en düşük emekli maaşı 2 buçuk çeyrek altını alıyor. 5 buçuk çeyrek altın kaybediyor her emekli, hem de her ay. Nerede kaybettiyseniz orada bulursunuz" dedi.