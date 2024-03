Cevdet Yılmaz Tunceli'de konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Okul, kütüphane gibi tesisleri tahrip eden, eğitimcilerimizi şehit eden anlayışları da gördük maalesef. O dönemden geliyoruz. Çok şükür bugün çok farklı ortamdayız. Huzur ve güven ortamı içerisindeyiz. Terör bütün insanlığın düşmanıdır. Terör nasıl en büyük zararı bu bölgeye verdiyse terörün olmadığı ortamda da en büyük faydayı bu bölge görecektir. Halkımızın, çocuklarımızın elinde silahlar değil kitaplar olmalı" dedi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki çalışmalar hakkında bilgiler verdiği Yılmaz’a, üzerinde ‘Tunceli’ yazan filografi tablo taktim etti. Kentteki bir otelde düzenlenen ‘İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması’na katılan Yılmaz, buradaki konuşmasında doğu ve Güneydoğu'ya önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Doğuda ne varsa batıda, kuzeyde ne varsa güneyde de olsun. 81 vilayetimizde belli standartta, eşit standartta hizmetler olsun. Yüzde 100 eşitlik olmayabilir ama dengeli bir gelişme olsun. Bu anlayışla hareket ettik, doğuya ve Güneydoğu'ya gerçekten önemli yatırımlar yaptık. Kim ne derse desin, üniversitelerden yollara, kırsal alandaki hizmetlerden hastanelere, okullara varıncaya kadar birçok alanda hizmetler yaptık. Tabii fiziki hizmetler işin bir tarafı, gerekli ama yeterli değil. Tabii ki bu tür konular, demokratik standartlar her zaman daha da gelişime açıktır. Demokrasi dediğimiz şey, bir yerde hemen biten bir şey değildir, bir süreçtir. İnsanlar konuşurlar, meselelerini tartışırlar, demokratik ortam içinde farklı çözümler her zaman ortaya koyarlar. Bu konularda da hiç kimsenin aracılığına ihtiyaç duymadığımızı, özellikle bu tür kimlikleri istismar etmeye çalışan terör örgütlerine hiçbir ihtiyacımızın olmadığını da vurgulamak isterim. Biz, vatandaşımızla bire bir otururuz. Vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Neyse yaşadığı sorun, sıkıntı doğrudan konuşuruz. İki şeyi aynı anda yapmaya çalıştık. Bir, yılların ihmali vardı o ihmalleri gidermek. İki, bugünün ihtiyaçlarına cevap verme. Bazı vilayetlerimizde belki geçmişin ihmalleriyle o kadar uğraşmak zorunda değilsiniz, zaten belli bir altyapı var. Onun üstüne yapıyorsunuz. Bize oy versin, vermesin tüm vatandaşlarımız bizim vatandaşımızdır ve hepsine de hizmet etmeye çalıştık. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bunu yaptık. Bu anlamda Tunceli'de de önemli hizmetlere imza attık" dedi.

'Ekonomik olarak da en doğrusu bu'

Bingöl, Tunceli ve Erzincan'ın da deprem riskiyle karşı karşıya olan bölgelerde yer aldığına işaret eden Yılmaz, "Afet yaşandıktan sonra değil de olmadan önce riskleri tespit edip bu riskleri azaltmak temel yaklaşım olmalı. Ekonomik olarak da en doğrusu bu. Uluslararası bilim adamlarının da söylediği afet öncesi harcadığınız bir lira, afet sonrası yedi liraya karşılık geliyor. Dolayısıyla hem ekonomik olarak hem insani olarak her bakımdan bu çok anlamlı afet öncesi bizim tedbirlerimizi artırmamız gerekiyor. Bu çerçevede yapı stokumuzun kalitesinin artırılması önemli. Huzurunuzda Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Geçmişte belki belediyelerin yapması gerekirdi ama yapmamışlar. Olsun, biz yine eksikleri tamamlayalım. Çok kıymetli bir çalışma gerçekten. Hangi bölgede ne tür bir risk var, afet açısından bunu ortaya çıkaran bir çalışma. Bu, hepimizin destek olması gereken bir süreç. Sağlıklı yapılaşmanın ilk şartı sağlıklı zeminde bina yapmaktır" diye konuştu.

'TERÖR DEMOKRASİYE DE KALKINMAYA DA EN BÜYÜK ZARARI VERİR'

Programın ardından Yılmaz, Tunceli’de 32 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Güntaş’ın çocukları Kazım ile Erdal Güntaş tarafından 5 bin metrekarelik alana babaları adına yaptırdığı ‘Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri katıldı. Burada konuşan Yılmaz, terörün uzun yıllar Tunceli’ye zarar verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Okul, kütüphane gibi tesisleri tahrip eden, eğitimcilerimizi şehit eden anlayışları da gördük maalesef. O dönemden geliyoruz. Çok şükür bugün çok farklı ortamdayız. Huzur ve güven ortamı içerisindeyiz. Ben her zaman söylüyorum. Siyaset ayrı, herkesin kendi siyasi bakışı ve görüşü olabilir ama terör bütün insanlığın düşmanıdır. Hangi siyasi anlayışta olursa olsun herkesin düşmanıdır. Terör demokrasiye de kalkınmaya da en büyük zararı verir. Ne terörün olduğu yerde temel hak ve özgürlüklerinizi yaşayabilirsiniz ne de o yöre kalkınabilir. Dolayısıyla bugün çok farklı bir Tunceli ortamında olmaktan bir hemşeriniz olarak bu yörenin bir insanı olarak mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Terör nasıl en büyük zararı bu bölgeye verdiyse terörün olmadığı ortamda da en büyük faydayı bu bölge görecektir. Potansiyelini açığa çıkarıp her geçen yıl inşallah daha iyilere gidecektir. Halkımızın, çocuklarımızın elinde silahlar değil kitaplar olmalı. İnsanlar birbirleriyle şiddet yoluyla değil konuşarak, medeni bir şekilde anlaşarak ne varsa söylemeli. Bu anlamda bilgi insanın yetişmesi her şeyin anahtarı. Tunceli, Alevi kültürünün hakim olduğu bir ilimiz. Aleviliğin özünde de bana göre insan var. Bizim dinimizin, hepimizin inandığı İslam’ın özünde de bu var. İnsan yaratılmış olanların en şereflisi ve en yücesidir diyoruz. İnsanı bilgilendiren her şey çok kıymetli."

Konuşmasının ardından açılışını yaptığı kütüphane ve konferans salonunu gezen Yılmaz, kentten ayrılarak Elazığ'a geçti.