Cemil Tugay küskün seçmene çağrıda bulundu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ziyaretlerde bulundu. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun da katıldığı ziyarette ilk durak İzmir Milli Kütüphane oldu. Kütüphanede çalışanlara da selam veren Tugay, öğrencilere başarılar diledi. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ'un ağırladığı Tugay, 31 Mart seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Küskün seçmenin bulunduğunu anımsatan ve seçmenin sandığa gitmesinin önemine değinen Tugay, "Sandığa gidip oy atmadığınız zaman o gün akşam nasıl hissedeceğinizi merak ediyorum. Bu konuyu herkes düşünmeli. Böyle bir şey olamaz. CHP'nin bu kentte, ülkede neleri koruduğunu ve nelerle mücadele ettiğini unutacaklar mı? Mesele biz değiliz. Bize destek verilmemesi, başkalarına destek olunması demek. Karşıda kimin olduğunu hatırlasınlar. Amacımız Cumhuriyet değerlerini, ülkeyi korumak" ifadelerini kullandı.

"Hem şehrin hem insanların kazanacağı birçok şey yapılabilir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay daha sonra Tarihi Çarşı'da esnafı ziyaret etti. Esnafla bir araya gelip sohbet eden Tugay, var olan sorunları bildiğini ve bunları birlikte çözeceklerini söyledi.

Çocukluk yıllarında Kemeraltı'nda çalıştığını ve seçildikten sonra farklı bir hikaye yazacaklarını vurgulayan Tugay, “Bu dönem kalkınmaya ihtiyacımız var. Yapı olarak takım çalışmasına çok müsait bir insanım. Mazbata aldıktan sonra her şey değişecek. Beraber çalışırsak çok daha iyi başarılar elde ederiz. Biraz farklı bir belediye başkanı olacağım. Hükümetle de çalışmayı düşünüyorum. Şehrin ihtiyaçları noktasında istişare içerisinde olmayı ve birlikte çözüm üretmeyi önemsiyorum. Kavga eden değil el sıkışan olacağım. Hem şehrin hem insanların kazanacağı birçok şey yapılabilir" diye konuştu.

Bazı esnafların, ilk kez bir belediye başkan adayının bulundukları sokağa girdiğini söylemesi üzerine Tugay, “Daha çok görüşeceğiz. Seçildikten sonra kahve içmeye geleceğim" yanıtını verdi.

'Buradaki hareketliliği arttırmak için burayı besleyecek şeyler yapmalıyız'

Tugay, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'ni de ziyaret etti. Dernek Başkanı Semih Girgin ile dernek üyelerinin karşıladığı Tugay, "Burası benim için kutsal bir alan. İzmir'in dört bir köşesinde hikayesi olan biriyim. 1 Nisan'dan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Kendimi İzmir'e adadım. Amacım hizmet etmek. Sizlerle birlikte bu kente hizmet edeceğim. Burası ticaret ve kültür merkezi. Var olan sorunlarından arındıracağız. Mesele buranın potansiyelini tam kullanması için çalışmak. Bölgeye gelenler ile burada çalışanların huzurlu ve mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Buradaki hareketliliği arttırmak için burayı besleyecek şeyler yapmalıyız. Kemeraltı göz bebeğimiz" diye konuştu.

'Bütçelerde oluşan daralmalara karşın elimizden gelen en iyi çalışmaları yaptık'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde 18 hektarlık alanda sürdürülen kentsel dönüşüm projesinin 5. etabının temel atma törenine katıldı. Törende CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Örnekköy Mahalle Muhtarı Avni Yüksel ile vatandaşlar da yer aldı.

Törende konuşan Tugay, "Alnımız açık, yüzümüz ak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, Karşıyaka'ya hizmet ettik. İzmir'de büyük bir deprem yaşadık. Bu depremin yarattığı yıkımı, bizlerde oluşturduğu korkuyu da hep beraber aşmak için pek çok çalışma yaptık. Bunlarda ortak aklı önemsedik, buluşmalar gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi olarak bu alanda yaptığımız çalışmaları her zaman kamuoyunun takdirine sunmaya çalıştık. Ardından ekonomik kriz ortamına girdik. Yükselen inşaat maliyetleri, yükselen giderlere rağmen, bütçelerde oluşan daralmalara karşın elimizden gelen en iyi çalışmaları yaptık" dedi.

‘Yurttaşlarımızla o güzel günleri paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum’

Örnekköy'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde, sosyal dönüşümü de amaçlayan kentsel dönüşüm modeli, Türkiye'ye örnek olması gereken modeldir. Bugüne kadar gösterilmiş olan başarı, yapacağımız yeni işlerin teminatıdır. Buradaki çalışmalar tam olarak bittiği zaman bölgede yaşayan insanların, burada yaşamaya devam edeceğini biliyorum. O günleri görmeyi, yurttaşlarımızla o güzel günleri paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Dönüşüm çalışmalarına değindi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depremde yıkılmayan evler ve dirençli bir kent için çalıştıklarını belirtti. Başkan Soyer, "Çıktığımız bu yolda, projemizin 1. etabı kapsamında 130 konut ve 13 iş yerimizi tamamladık. Ağustos 2020'de 143 bağımsız birimin hak sahiplerine anahtar teslimlerini gerçekleştirdik. 2. etapta 170 konut 20 işyerinin inşaatını yüklenici firmamız iş ortaklığında tamamladık. Bu birimlerin anahtar teslimini de Kasım 2023'te yaptık” dedi.

‘Mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini artırıyoruz’

İzmir'in dirençli kent kimliğine yepyeni bir çehre kazandıracak bu devasa alanda, üç ayrı imar adasında, toplamda dört ayrı blok bulunduğunu anlatan Soyer, "Bu etapla birlikte Örnekköy'de kentsel dönüşümde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Mahallemizi dirençli, güvenli ve doğasıyla uyumlu bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Yıkılan her bina yerini depreme dayanıklı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla zenginleştirilmiş yeni yapılara bırakıyor. Bu dönüşümle birlikte, Örnekköy'ün sadece fiziki yapısını değil, aynı zamanda sosyal dokusunu da iyileştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini artırıyoruz" diye konuştu.