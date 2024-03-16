Halepçe'de soykırım

Ayşe Hür, sosyal medya hesabından, 1988 yılında gerçekleşen Halepçe Katliamı'nın, bazı Kürtlerce "Kürtlerin Hiroşiması diye anıldığına dikkat çekti. Hür, paylaşımında, "Bazı Kürtlerce "Kürtlerin Hiroşiması" diye anılan bu katliamın tarihsel süreçteki yerini anlamak için Irak BAAS yönetiminin Kürtleri Araplaştırma politikalarını bilmek gerekir. Elbette her ayrıntıyı değil sadece bazı başlıkları hatırlatacağım." dedi.

Halepçe Katliamı nedir?

16 Mart 1988 tarihinde, Irak'ın kuzeyinde yer alan Halepçe şehri, Saddam Hüseyin rejimi tarafından kimyasal silahlarla vahşi bir saldırıya maruz kaldı. Bu acımasız saldırı sonucunda 5.000'den fazla insan hayatını kaybetti ve 10.000'den fazla kişi de yaralandı.

Halepçe katliamı, İran-Irak Savaşı'nın son dönemlerinde gerçekleşti. O dönemde Halepçe, İran'ın desteklediği Kürt isyancıların kontrolünde bulunuyordu. 16 Mart'ta Irak ordusu şehre yoğun bir bombardıman başlattı ve ardından kimyasal gazlarla dolu bombaları attı.

Bu saldırıda kullanılan kimyasal gazlar arasında hardal gazı, sarin ve tabun gibi maddeler bulunmaktaydı. Bu zehirli gazlar, insan vücudunun sinir ve solunum sistemlerine zarar vererek büyük acı ve ölüme neden olmaktadır. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu.

Halepçe katliamı, insanlık tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır. Bu trajik olay, Saddam Hüseyin rejiminin vahşetinin ve insan haklarına karşı gösterdiği acımasızlığın en belirgin örneklerinden biridir.

Bu katliam, Kürt halkı için de derin bir travma olmuştur. Halepçe katliamı, Kürtlerin kendi topraklarında maruz kaldıkları zulmün ve baskının bir simgesi haline gelmiştir.

Her yıl 16 Mart'ta Halepçe katliamı kurbanları anılmaktadır. Bu anma törenleri, yaşanan acıyı hatırlamak ve insan haklarına olan saygının önemini vurgulamak için düzenlenmektedir.