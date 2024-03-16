Burada vatandaşlara seslenen Bakan Bayraktar, Kınık'ta, Bergama'da yani bu Bakırçay bölgesinde bizim çok güçlü madenlerimiz var. Çok önemli kömür madenimiz var. Yaklaşık 2 bin 800 kişiye istihdam sağlıyoruz. İnşallah bu istihdamı arttırmak istiyoruz. Başta Kınık'taki kardeşlerimiz olmak üzere, civardan genç kardeşlerimize yeni istihdam kapısı, daha da büyüyen bir istihdam kapısı açacağız. İnşallah orada bir termik santral yapma hedefimiz var. Yerli kömürümüzü kullanarak, 700 megavatlık kuracağımız bu santralle inanıyorum ki 1000 kişiye daha yeni istihdam kapısı yine başta bu bölge olmak üzere Bakırçay bölgesine değerli kardeşlerimize sunmuş olacağız diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Belediyelerimiz hizmet hedefleri sizleri önceleyen bir anlayışta olması lazım. Çalışmamayı değil, bir projeyi nasıl yaptırmayabiliriz değil, daha çok projeyi nasıl yapıyoruz, daha çok hizmeti vatandaşımıza nasıl götürdüğünü hedeflemesi lazım. Bu anlayışta olması lazım. Onun için Cumhur İttifakı, onun için AK Parti belediyeciliği diyoruz ifadelerini kullandı.

Haber. Ersan ERDOĞAN - Kamera Serkan ÖZDEMİR