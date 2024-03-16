Mehmet Altınöz: İstanbul'u kazanacağız

Kartal’da esnaf ziyareti yapan Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, “Genel itibariyle yapmış olduğumuz değerlendirme bu seçimin bir yerel değil, genel seçim gibi olduğu yönündedir. Çünkü vatandaşımız, bunu bir yerel seçim olarak görmüyor. Bize projelerimizi soran yok, geçim sıkıntısını dile getiriyorlar. İstanbul'u kazanacağız. 31 Mart akşamı Yeniden Refah'ın vaktinin geldiğini sandıklardan çıkan oylarla da vatandaşımızla paylaşmış olacağız. 1 Nisan'da da sayın Ekrem İmamoğlu'yla devir teslim töreni yapacağız. Yeniden Refah'ın vaktinin geldiğini tekrar resmi olarak ilan edeceğiz. Yeni gelmedik, geri geldik” dedi.

GENEL SEÇİM HAVASI VAR

Esnaf ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Altınöz, “Esnaf ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımızla saha taraması yapıyoruz. Seçmenimizle hemhal oluyoruz. Onlarla istişarelerde bulunuyoruz. Genel itibariyle yapmış olduğumuz değerlendirme bu seçimin bir yerel seçim gibi olmadığı, genel seçim gibi olduğu yönündedir. Çünkü özellikle vatandaşımız, bunu bir yerel seçim olarak görmüyor. Bize projelerimizi soran yok. Hangi caddeleri genişleteceksiniz, metroların sayısını artıracak mısınız? İşte trafikte bizim geçen zamanı azaltacak mısınız? Kentsel dönüşümle ilgili neler söyleyeceksiniz diyen yok. Genelde geçim sıkıntısını dile getiriyorlar. Enflasyonist ortam, doların, altının yükselmesi, insanların cebindeki paranın azalmasını anlatıyorlar” diye konuştu.

Altınöz, “Örneğin biraz önce boyacılık yapan bir abimizle görüştük. 82 yaşında, 1996 yılında emekli olmuş bugüne kadar boyacılık yapıyor. Çünkü emekli maaşımla geçinmem mümkün değil diye kendisi ifade ediyor. Ya sonuçta bu insan bu işi niye yapıyor? Geçim sıkıntısı yaşadığını söylüyor. ‘Eğer burada boyacılık yapmazsam benim geçinmem mümkün değil’ diyor. Diyelim sizin anneniz, babanız 82 yaşında burada gelip boyacılık yapsa sizin kalbiniz gönlünüz rahat olur mu? Bunu sonuçta zevk için yapmıyor. Ek gelir elde etmek durumunda. ‘Allah'tan diyor evim kendime ait. Evim de kendime ait olmasa geçirmem mümkün’ dedi. Yani bir örnek olarak bunu paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

ESNAF DÜKKAN KİRALARINI ÖDEYEMİYOR

Altınöz, “Esnafımızla konuşuyoruz. Esnafımız da maalesef kira ödemekte zorlandığını ifade ediyor. Biz bu sabah da Fatih'te yine bir esnaf ziyareti yaptık. Orada inanın hepsi ağız birliği etmişçesine kirayı ödeyemediklerini anlattılar. Satışlar durmuş, halk yapacağı alışverişi erteliyor. Hepsi seçimin geçmesini bekliyor. Seçimden sonra da tabii ki ekonominin iyi olmasını arzu ediyoruz. Biz de bu ülkede yaşayan insanlarız. Siyasetçi olarak sorumluluk sahibiyiz ama seçimden sonra fiyatların daha da yükseleceğine ilişkin çok ciddi emareler de var. Aslında konunun ekonomi olduğunu düşündüğümüz takdirde de ekonomi Milli Görüş’ün işidir. Ekonomi, adil düzen ekonomik sistemini uygulayan Yeniden Refah Partisi'nin işidir” dedi.

İLK, ORTA, LİSE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM ÜCRETSİZ

Projelerini anlatan Altınöz, “Yerel seçimlerde de biz İstanbul'da özellikle emeklilerimize 5 bin liralık bir ek destek paketini açıkladık. 135 vaadimiz var, bir tanesi emekli paketi. 5 bin liralık paket içerisinde bin 500 yüz lira doğal gaz yardımı var. Bin lira nakit destek var. Bin lira kira desteği var. Bin beş yüz lira da gıda desteği var. En azından bu çerçevede emeklimizin şu anda daha rahat yaşayabilmesi için bir destek paketimiz olacak inşallah. Gençlere destek paketlerimiz var. İlk, orta, lise, üniversite öğrencilerine ulaşımı tamamen ücretsiz hale getiriyoruz” diye konuştu.

YENİ GELMEDİK, GERİ GELDİK

Altınöz, “Düğün paketleriyle gençlerimizin düğünlerini biz yapacağız. Yani Mehmet abileri düğünlerini yapacak. Hem 300 hem de 500 kişilik paketlerimiz var. Yemekli bir düğün organizasyonu, büyükşehir olarak biz karşılayacağız. Çünkü gençlerimiz evlendikten bir iki yıl sonra hızlı bir şekilde boşanma sürecine gidebiliyor. Düğünün yükü, taksitleri ödenmesi zorlaşınca içeride maalesef tartışmalar çıkıyor, inşallah ortadan kaldıracağız. Kartal Belediyesi'ni biz kazanacağız. Zaten bunu sahada da görüyoruz. Kartal'ı da kazanacağız. İstanbul'u da kazanacağız inşallah. 31 Mart akşamı Yeniden Refah'ın vaktinin geldiğini sandıklardan çıkan oylarla da vatandaşımızla paylaşmış olacağız. 1 Nisan'da da sayın Ekrem İmamoğlu'yla devir teslim töreni yapacağız. Yeniden Refah'ın vaktinin geldiğini tekrar resmi olarak ilan edeceğiz. Yeni gelmedik, geri geldik” ifadelerini kullandı.