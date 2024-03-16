Mandalinci'den Bodrum'a yeni sözler

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ömer Yetgin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Mandalinci'ye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti. Dernek yönetiminin talep ve önerilerini dinleyen Mandalinci, 56 mahallesinin sorunlarının farkında olduklarını, 1 Nisan'dan itibaren çözümü için yoğun bir mesaiye başlayacaklarını söyledi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte İslamhaneleri Mahallesi'nde halk toplantısı gerçekleştiren Tamer Mandalinci, acil önlem alınması gereken öncelikli konunun su sorunu olduğunu belirtti.

'Suyu daha iyi yöneteme konusunda da çalışmalar yapacağız'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'la birlikte hayata geçirecekleri çözüm odaklı projelerle Bodrum'da musluklardan kesintisiz su akmasını sağlayacaklarını aktaran Mandalinci, projelerin bir termin süresinin bulunduğunu da hatırlattı. Bodrum'a su sağlayan Mumcular Barajı'nın su seviyesinin düşük olması nedeniyle kullanılamadığını ifade eden Mandalinci, şu anda ihtiyacın Geyik Barajı ve yeraltı sondajlarından karşılandığı bilgisini verip, şunları söyledi:

"Ancak üzüldüğümüz konu; Geyik Barajı'ndaki 16 milyon metreküp temiz su kaynağının, içme suyunun Kemerköy ve Yeniköy santrallerinin soğutmasında kullanılması. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu barajın özelleştirme yoluyla kendisine devrini istedi ama maalesef sonuç alamadı. Sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla birlik olarak bu barajdaki suyun önce insani ihtiyaçlar için, yani içme suyu olarak kullanılması yönünde çaba göstereceğiz. Herkesin içinin sızladığı, had safhaya ulaşan kayıp-kaçak su sorunumuz var. Göreve geldiğimiz andan itibaren su krizinin çözümüyle alakalı hemen aksiyon alacağız, suyu daha iyi yöneteme konusunda da çalışmalar yapacağız."

'Görevler gelip geçici, önemli olan iyi bir insan olmak'

Mahallenin ihtiyaçları konusuna değinen Mandalinci, hayata geçirecekleri projelerini anlattı. Mandalinci, projelerinde kadınlara, çocuklara ve gençlere öncelik tanıdıkları belirtti. Belediye Başkanı seçilmesinden sonra da halkın arasında, aynı samimiyetle görevi sürdüreceğini yineleyen Tamer Mandalinci, Bodrum'un kültür mozaiği zenginliğine değer verip, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden dertlere derman olmak için yola çıktıklarını ifade etti. Mandalinci, "Bu belediye halkın belediyesi, bizler başkan değil, sizlerin kardeşi, temsilcisi olarak orada olacağız. Görevler gelip geçici, önemli olan iyi bir insan olmak, arkanda senden razı olan bir topluluk bırakmak" dedi.

Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci gün içinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayım Ahmet Aras'ın proje tanıtım toplantısına ve Gündoğan Mahallesi'ndeki iftar programına katılım sağladı.