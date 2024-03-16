Gençosman ve Tozkoparan mahallelerinde kentsel dönüşüme giren ve yapımı tamamlanan binaların anahtar teslim töreni yapıldı. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Güngören Belediye başkanı Bünyamin Demir ile birlikte hak sahipleri katıldı.

' Her ne yaparsak bunu bilerek yapmalıyız'

Törende konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ' 100 yıl içerisinde tespit edilmiş olan yıkıcı deprem sayısı 231. Ölen insan sayımız ise 130 bin. Maddi zarar ise milyarlarca Dolar. Türkiye deprem ülkesi olarak bütün dünyada biliniyor. Hala kırılmamış 497 civarında fay hattı var. Bunu bilerek hareket etmek zorundayız, her ne yaparsak bunu bilerek yapmalıyız" dedi.

'Rantsal dönüşüm yapanın Allah cezasını versin'

"Alt yapıyı hazırladık, yasamız hazır, bütçemiz hazır" diyen Özhaseki, "Kapımız açık, hangi partili gelirse gelsin sonuna kadar biz yardım etmeye hazırız. Bu konuda hiç ayrım gözetmeksizin bütün partilere yardım etmeye hazırız. Yeter ki o konuda bir talep gelsin diye bekliyoruz. Üzülerek şunu söyleyeyim sadece bizim Ak Partili arkadaşlarımız gayret ediyor. İstanbul'a İzmir'e bakın. En riskli bölgelerden birisi de İzmir civarı. Kentsel dönüşüm yapan parti sadece AK Parti. Kentsel dönüşüm yapaya çalışan belediye başkanları sadece AK Parti belediye başkanları. Ana muhalefetin bir modası var. Şöyle yapıyor. 'Efendim biz kentsel dönüşüme karşı değiliz" Neye karşısınız peki. 'Rantsal dönüşüme karşıyız' Ona biz de karşıyız. Rantsal dönüşüm yapanın Allah cezasını versin" diye konuştu.

"Bir şey yapmadan yapıyormuş gibi göstermek"

Mehmet Özhaseki, "Meclis bütçe görüşmelerinde de söyledim. Milletvekillerine döndüm dedim ki belediye başkanlarınıza söyleyin kapı sonuna kadar açık. Ben bakan olarak söz veriyorum. Yeter ki çalışsınlar. Kentsel dönüşüm projelerini hazırlasınlar, sonuna kadar yardım edeceğim. Gelin, yeter ki yapın. Fakat karşılık bulamıyoruz. Tabi çiçek dikmek kolay, peyzaj yapmak kolay. Akşam düğünlere gitmek kolay. Akşam yanına sanatçıları alıp türkü söyletip trilyonlar vermek kolay. 5 senedir başka bir belediyecilik öğrendik. Bu yaşıma kadar geldim yeni öğrendim. Algı belediyeciliği. Bir şey yapmadan yapıyormuş gibi göstermek. Çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi göstermek. Yan gelip yattığı halde iş başındaymış gibi göstermek. Tatildeyken bile sosyal medyacıları harekete geçirmek. Oraya büyük bütçeler ayırmak. İstanbul'a kentsel dönüşüm için bir birim ajanslara reklam için iki birim ayırmak. Sonra da beni parlatın, bana buralar dar geliyor. Ben CHP genel başkanı olmalıyım. Daha olmadı Cumhurbaşkanı olmalıyım. Önce kendi işini yap" diye konuştu. Konuşmaların ardından hak sahipleri evlerinin anahtarlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin elinde aldı.

Özgür EREN - İSTANBUL DHA -