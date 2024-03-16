- Spor

Fenerbahçe maça hazır

Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe maça hazır mask
Fenerbahçe maça hazır
Fenerbahçe maça hazır
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, bu akşam saatlerinde Trabzon’a uçacak.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda yarın saat 20.30'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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# ile, saat, Fenerbahçe, Park

16 Mar 2024 - 16:35 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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