‘Cumhurbaşkanımız yalnız bırakılmamalıdır’

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin Erzurum İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Canpolat, "Ocak Partisi hem sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak adına hem de kendi memleketimizden, kurulduğu ilden bu seçimin çağrısını yaparak kamuoyunun dikkatini çekerek halkımıza seslenmektedir. Şöyle ki 31 Mart seçimlerinde Türkiye kazanamazsa, Türkiye düşmanları iş başına geçecek. Ekonomide kriz hat safhaya gelecek. Bunları sırf Cumhur İttifakı'nın neferleri seçimi kazansın diye söylemiyoruz. Çünkü biz Cumhur İttifakı'nın neferleri değiliz. Millet İttifakı'nın da Cumhur İttifakı’nın da neferleri değiliz. Biz AK Parti'yi de desteklemiyoruz. Çünkü bizim Ocak Partimiz var ama bir lider var başta ve herkesi idare ediyor. Her koşulda ülkemizi her zor aşamalarda virajları geçiriyor, krizleri atlatıyor, darbeleri püskürtüyor. Böyle bir lidere de sahip çıkmamız gerektiği kanaatiyle bugün biz bu açıklama yapma gereği hissettik. Ocak Partisi, yurt genelinde girecek olduğu illerdeki seçimlerde, büyükşehir belediye başkanlıklarında, ilçe belediye başkanlıklarında aday çıkarmış olduğu illerin haricinde bir daha çıkarmadığı iller var. Özellikle Erzurum'da biz il ve ilçelerde aday çıkarmadık. Cumhurbaşkanımızın elini kaldırmış olduğu hangi ilde aday varsa ve Ocak Partisi'nin de hangi ilde adayı yoksa aday çıkarmadıysa biz o illerde Cumhurbaşkanımızın kendi şahsı hatırına onun liderliğine inancımızdan onun kaldırmış olduğu eli o adayı destekleme kararı aldık" diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ YALNIZ BIRAKILMAMALIDIR’

Canpolat, şöyle devam etti:

"Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden önce Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin önünde siyah çenekler bırakarak, ülkemizin zor anlarında meydana çıkmış ve her hiç kimsenin yapamayacağı eylemler başlatmış, hiç kimsenin veremeyeceği destekleri vermiş ve bugün de yine aynı ölçülerde Türkiye cephesinde var olma bir müdafaa evi gibi var olma mücadelesi veriyor. Türkiye'mizin yarınları için bizler elimizi taşın altına koyup hiçbir pazarlık söz konusu olmaksızın hiçbir temas, hiçbir rica minnet olmaksızın bizim kendi kendimize aldığımız bir kararla biz bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durduğumuzu ve onu yerel seçim bahanesiyle yalnız bırakmamak adına özellikle bunun altını ifade ederek çizmek isterim. 31 Mart seçimleri sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik de bir kurgulanmış seçimdir. Bu yüzden yalnız bırakılmamalıdır. Türkiye'yi seven Türk milletini içinde Alevisi ile Kürdi ile bir ve bütün gören herkesi, bütün siyasi partileri, vatandaşlarımızı aynı şuurda 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmelerini tavsiye ediyoruz. Biz bu anlamda bu kararımızı bugün Erzurum'dan açıklama mecburiyeti hissettik. Hem Osmanlı Ocakları hem de Ocak Partisi'nin aday göstermediği tüm il ve ilçelerde sayın Cumhurbaşkanımızın elini kaldırdığı adayları destekleyeceğiz."

‘DESTEĞİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZIN ŞAHSINADIR’

Açıklaması sonrası basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Canpolat, "Cumhurbaşkanımız herkesin lideri, herkesin Cumhurbaşkanı. AK Parti, bir siyasi parti. Bizim de bir siyasi partimiz olduğu için hiçbir ittifaka katılmayacağımızı açıklamıştık. Bugün yine hiçbir ittifaka katılmayacağımızı, hiçbir ittifakın yanında yer almayacağımızı, AK Parti'nin elinde yalakası olmadığımızı AK Parti'nin içinde AKP'lilerin olduğunu hala bunlara da ifade ederek Cumhurbaşkanımızın duruş ve tavırlarını da destekliyoruz. Bizi oradaki kümelenmiş lokal AKP'liler Erdoğan'dan soğutamamıştır. Bunu başaramamışlardır. Biz bu oyunu da çözüyoruz. Desteğimiz Cumhurbaşkanımızın şahsınadır. Onun hatrına biz böyle bir açıklama kararı aldık" dedi.