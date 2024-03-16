Leziz ve pratik iftar menüsü

Ramazan davetlerinizi unutulmaz kılacak birbirinden lezzetli tarifler, iftar vaktine az bir süre kala hızlıca hazırlanabilir. Çorbalar, ana yemekler, mezeler, tatlılar ve sahur önerileri, tüm püf noktalarıyla birlikte burada sizleri bekliyor. Siz de sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet şöleni sunmak için bu tariflere göz atabilirsiniz!

İşte bugünün iftar menüsü

Anadolu çorbası tarifi

malzemeler

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı bulgur

7 su bardağı su

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Sosu için:

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1/2çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı kuru nane

Hazırlanışı:

İlk olarak bakliyatları yıkayın. Bir tencerenin içerisine alın. Üzerine 7 bardak su ekleyip kaynamaya bırakın.Kaynamaya başlayınca altını kısın ve bakliyatlar yumuşayana kadar pişirin.

Terbiyesi için yumurta, un ve yoğurdu pürüzsüz bir kıvam olana kadar karıştırın.Ardından kaynayan çorba suyundan bir kepçe alıp, terbiyenin içine dökün ve hızlıca karıştırın. Terbiyenin ılımasını sağlayın.

Hazırlanan terbiyeli karışımı çorbanın içine yavaş yavaş döküp bir yandan da çorbanın kesilmemesi için hızlıca karıştırın. Çorba kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.

Kaynadıktan sonra tuzunu ekleyin.Üzerine sosu için, soğanları minik minik doğrayın. Bir sos tavasına tereyağ ve zeytinyağını alın. Soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Bu sosu çorbanın üzerine gezdirip karıştırın. (fotoğraf ve tarif: yemek.com)

Şinitzel & sos

Malzemeler :

2 adet tavuk göğsü (1200gr)

Yarım su bardağı un

1,5 su bardağı galete unu

3 adet yumurta

1 çay kaşığı kara biber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kadar tuz

Kızartmak için bol sıvı yağ

Hazırlanışı:

İlk önce tavuk göğüslerini ince ince dilimleyin. Daha sonra tuz ve baharatlar ile karıştırılarak 1-2 saat buzdolabına kaldırın.

Ardından Şinitzeller önce una , sonra yumurtaya en son da galete ununa bulanarak bol sıvı yağ ile orta ayar ateşte kızartın. (Fotoğraf: Ye-mek)

Fırında Elma dilim patates

1 buçuk kio ince kabuklu patates

4.5 yemek kaşığı zeytin yağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşık tuz

1 buçuk tatlı kaşığı kekik

yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

İsteğe göre çok az biberiye

Hazırlanışı:

Patatesleri güzelce yıkayıp kabukları soyulmadan dilimleyin. Sos için bütün malzemeleri ekleniyin ve karıştırın. 200 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. (fotoğraf: pinterest)

Sosu için :

300 gr mantar

1 adet küçük soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığına yakın nişasta

Yarım çay bardağı su (nişastayı açmak için)

1 paket krema

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı kara biber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığından biraz eksik tereyağ

2-3 yemek kaşığı sıvı yağı

Yapılışı :

İlk önce soğan ve sarımsağı çok küçük doğrayıp yağ ile kavurun. Ardından doğranan mantarları ilave edin. Daha sonra bir su bardağı süt krema ve su ile açılan nişastayı ekleyin.

Son olarak baharatları da ilave ederek 5 dakika pişirinç

Muhallebili Güllaç Tarifi

1 litre süt

1,5 yemek kaşığı (tepeleme)un

1,5 yemek kaşığı (tepeleme)pirinç unu

1 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

2 çay kaşığı vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 paket güllaç yaprağı

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Güllaç Şerbeti İçin:

2 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1,5 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri İçin:

2yemek kaşığınar tanesi

3-4 adet çilek(ikiye bölünmüş)

Hazırlanışı:

Muhallebi için; tencereye tereyağını alıp eritin ve unla beraber 2-3 dakika kadar kavurun.

Üzerine sütün yarısını yavaş yavaş ekleyip çırpıcı yardımıyla unu yedirin.

Kalan süte pirinç unu, nişasta ve vanilini ekleyip karıştırın ve tencereye ekleyin.

Toz şekeri de ekledikten sonra koyulaşana kadar, ara ara karıştırarak pişirin.

Muhallebi koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatın ve tereyağını ekleyip karıştırın. Oda sıcaklığında soğutun.

Güllacın şerbeti için; süt, şeker ve vanilini ocakta bir taşım kaynatın ve oda sıcaklığında ılımaya bırakın.

Güllaç yapraklarının 1 adedini üzeri için ayırın ve kalan yaprakların parlak kısmı üste gelecek şekilde, tatlıyı hazırlayacağınız kalıba dizin. Dizerken her bir katına 1 kepçe şerbet dökün.

Güllaç yaprakları sütü çektikten sonra üzerine 1 kat ceviz içi serpiştirin. Soğumuş olan muhallebiyi de üzerine yayıp buzdolabında 2 saat bekletin. Kalan güllaç yapraklarını muhallebi soğuduktan sonra parçalı olarak üzerine yerleştirin.

Ceviz, nar taneleri ve çilekle süsleyip servis edin. (fotoğraf ve tarif: Yemek.com)