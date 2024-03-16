Öğretmenlere hakaret edildi iddiasına inceleme

31 Mart yerel seçimleri için Siverek’te görev yapacak öğretmenlere yönelik ilçe seçim kurulu yöneticileri tarafından bir okulda eğitim toplantısı yapıldı. Seçimde uyulması gereken kuralların anlatıldığı toplantıda ismi açıklanmayan seçim kurulu görevlisi, 20 dakikalık video sonrası öğretmenlere 'Anladınız mı? Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın' dedi. Bu sözler üzerine bazı öğretmenler, görevliye tepki gösterdi. Yaşanan salondaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından memur üyelerin eğitimi için yapılan toplantıda, görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasıyla inceleme başlatıldı.