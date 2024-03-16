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Öğretmenlere hakaret edildi iddiasına inceleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde görevlendirilen öğretmenlere yönelik eğitim toplantısında bir seçim kurulu görevlisinin, salondakilere, 'Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın' sözleri tepkiye sebep oldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine Yüksek Seçim Kurulu, inceleme başlattı.

Öğretmenlere hakaret edildi iddiasına inceleme mask
Öğretmenlere hakaret edildi iddiasına inceleme
Öğretmenlere hakaret edildi iddiasına inceleme
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31 Mart yerel seçimleri için Siverek’te görev yapacak öğretmenlere yönelik ilçe seçim kurulu yöneticileri tarafından bir okulda eğitim toplantısı yapıldı. Seçimde uyulması gereken kuralların anlatıldığı toplantıda ismi açıklanmayan seçim kurulu görevlisi, 20 dakikalık video sonrası öğretmenlere 'Anladınız mı? Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın' dedi. Bu sözler üzerine bazı öğretmenler, görevliye tepki gösterdi. Yaşanan salondaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından memur üyelerin eğitimi için yapılan toplantıda, görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasıyla inceleme başlatıldı.

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16 Mar 2024 - 15:37 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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