Altıngöz: "Zafer bütün Altındağlıların olacak"

Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan adayı Mehmet Altıngöz, "Mevcut yönetim ile başa baş giden bir oy oranımız var; ancak kararsız seçmenlerimizin tercihi bize daha yakın. Bu nedenle 31 Mart gecesi zafer bütün Altındağlıların ve Milli Görüş'ün olacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Altındağ adayı Mehmet Altıngöz, seçim çalışmaları kapsamında iftar sonrası Altındağ'ın mahallelerinde esnafı ziyaret etti. Çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Altıngöz, "Gece geç saatlere kadar Altındağ'ı karış karış gezmeye, toplumun her kesiminden taraflar ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Sahada görüyoruz ki milletimiz Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği, Erbakanları çok özlemiş. Allah'ın izniyle bu özlem 31 Mart'ta bitecek. Her gün sahadayız, her an sahada olmaya devam ediyoruz. Belki medya ambargosundan dolayı kanallarda ismimiz yok. Belki milletin parası ile gökyüzünü kapatan bayraklarımız, afişlerimiz yok; ama çok şükür geçmişten miras kalan demir çarıklarımız var. Bu çarıklar bizleri zafere ulaştıracak. Halkımız 1994 seçimlerinde olduğu gibi güç zehirlenmesi yaşayan, rakiplerine fırsat bile tanımadan siyaset yapan bu zihniyete sandıkta gereken cevabı verecektir. Şu an sahada mevcut yönetim ile başa baş giden bir oy oranımız var; ancak kararsız seçmenlerimizin tercihi bize daha yakın. Bu nedenle 31 Mart gecesi zafer bütün Altındağlıların ve Milli Görüş'ün olacaktır" diye konuştu.

'ALTINDAĞLILARI BABA OCAĞINA DAVET EDİYORUZ'

Altıngöz, siyasi çevrelerinde baba ocağına dönüşün başladığını ve baba ocağı kapısının her kesime açık olduğunu vurgulayarak, "Sizlerde bilirsiniz ki depremlerde toplanma merkezleri olur. Siyasi depremlerde ise toplanma merkezi her zaman Refah Partisi olmuştur. Yeniden Refah Partisi, yaşanılan bu kadar zorlu süreç sonrası toplanma merkezi görevini en iyi şekilde yerine getirecektir. Emeklimizin, işçimizin, çalışanımızın, atanamayan öğretmenlerimizin, engellilerimizin, çocuklarımızın ve toplumun her kesiminden sorunların çözüm merkezi olacaktır. Kıymetli Altındağlı kardeşlerimizi baba ocağına, 'Yeniden Refah, yeniden Erbakan' demeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.