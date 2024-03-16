Taksi ile ticari araç çarpıştı

Kaza, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası taksi alırken, iki araçta bulunan 3 kişi otomobilden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, 3 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.