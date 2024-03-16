- Gündem

Taksi ile ticari araç çarpıştı

Diyarbakır’da hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası takside çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Taksi ile ticari araç çarpıştı mask
Taksi ile ticari araç çarpıştı
Taksi ile ticari araç çarpıştı
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası taksi alırken, iki araçta bulunan 3 kişi otomobilden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, 3 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

# ISE, Kaza, bir, ile, Polis, edildi, Sağlık, Yaralı

16 Mar 2024 - 15:17 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL