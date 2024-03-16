Araması bulunan 23 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09-15 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 6 bin 768 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, 218 gram uyuşturucu madde, 184 uyuşturucu hap, 77 bin 520 dolu/boş makaron, 32 kilogram kaçak tütün ve 8,5 litre kaçak alkol ele geçirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.