Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail’in saldırılarıyla kuzeyden göçlerle kalabalıklaşan Refah kenti hakkında uyarı niteliğinde açıklama yaparak “Refah'ta geniş çaplı bir saldırı haklı gösterilemez. Bir milyondan fazla insan oraya sığındı ve gidecek hiçbir yeri yok. Artık insani bir ateşkese ihtiyacımız var ki, ölmek üzere olanların ve rehinelerin nihayet serbest bırakılmasını sağlayalım” dedi.
- Dünya
Almanya’dan İsrail’e uyarı
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail’in saldırılarıyla kuzeyden göçlerle kalabalıklaşan Refah kenti hakkında uyarı niteliğinde açıklama yaparak “Refah'ta geniş çaplı bir saldırı haklı gösterilemez. Bir milyondan fazla insan oraya sığındı ve gidecek hiçbir yeri yok. Artık insani bir ateşkese ihtiyacımız var ki, ölmek üzere olanların ve rehinelerin nihayet serbest bırakılmasını sağlayalım” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.