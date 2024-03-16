16 Mar 2024 - 14:13 - Dünya

Almanya’dan İsrail’e uyarı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail’in saldırılarıyla kuzeyden göçlerle kalabalıklaşan Refah kenti hakkında uyarı niteliğinde açıklama yaparak “Refah'ta geniş çaplı bir saldırı haklı gösterilemez. Bir milyondan fazla insan oraya sığındı ve gidecek hiçbir yeri yok. Artık insani bir ateşkese ihtiyacımız var ki, ölmek üzere olanların ve rehinelerin nihayet serbest bırakılmasını sağlayalım” dedi.