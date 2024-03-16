Üsküdar'da vinç devrildi

Olay saat 12.00 sıralarında Harem sahil yolu Kız kulesi yakınlarında meydana geldi. 34 CFR 817 plakalı vinçin şoförü belediyenin sahildeki çalışma alanından konteyneri yükledi. Harem istikametine giden konteyner yüklü vincin şoförü yüksekliği hesaplayamayarak demir platformu devirdi. Platformun demir parçaları yola saçıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek her iki yönü trafiğe kapattı. Polis ekipleri kaza ile ilgili vinç şoföründen bilgi aldı. Belediye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaların ardından Üsküdar istikametini trafiğe açtı.
Ekiplerin kapalı olan karşı şeritteki yolu açma çalışmaları devam diyor.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.