Füze saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti

Rusya tarafından Odessa’ya düzenlenen füze saldırısı sonrasında hemen olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekibi, ikinci bir füze saldırısına yakalanmış ve ilk belirlemelere göre birçok kişi yaşamını yitirmişti. Ukrayna Acil Durum Servisi’nden (DSNS) bugün yapılan açıklamada kendi personellerinden 29 yaşındaki itfaiye şoförü Denys Kolesnikov ve 39 yaşındaki itfaiye şoförü Vitaly Alymov dahil 21 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. DSNS yetkilileri yaralı sayısının da 70’i geçtiğini açıkladı.

DSÖ, SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN RUSYA’YA ÇAĞRI YAPTI

Dünya Sağlık Örgütü’nün Ukrayna Ofisi bir sağlık görevlisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili “Bu Cuma, yalnızca bir gün içinde Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik iki saldırıda bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti, bir başka sağlık çalışanı yaralandı, 6 ambulans hasar gördü ve iki sağlık tesisi etkilendi. DSÖ, Ukrayna'daki sağlık çalışanlarının korunması çağrısında bulunuyor” dedi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom ise “Ukrayna'daki sağlık çalışanları, düşmanlıkların ortasında en savunmasız hastalara hizmet etmek için her gün hayatlarını riske atıyor. En azından korunmayı hak ediyorlar. Savaşın sona ermesi için Rusya'ya çağrımızı yineliyoruz” dedi.