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TIR ile otomobil çarpıştı

Mardin’in Midyat ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan TIR şoförü ise hastanede tedaviye alındı..

TIR ile otomobil çarpıştı mask
TIR ile otomobil çarpıştı
TIR ile otomobil çarpıştı
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Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesinin kırsal Doğançay Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manaz T. (49) idaresindeki 71 AF 497 plakalı TIR ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ADE 313 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yaralı TIR şoförü Manaz T. ise ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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16 Mar 2024 - 13:54 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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