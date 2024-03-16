Şehir Hastanesi'nde 27 böbrek nakli yapıldı

Eylül 2022'de hizmete giren Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde, bu sürede 5'i kadavradan olmak 27 hastaya böbrek nakli yapıldı. Etlik Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniği Sorumlusu ve Transplantasyon Ünitesi Nefroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Deniz Aylı, organ bağışının önemine dikkat çekti. Türkiye'de şu anda 80 bin civarında hastanın böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisiyle yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Aylı, bu hastaların sağlığına kavuşabilmesi için en ideal tedavinin böbrek nakli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aylı, "Ülkemizde kadavradan organ bağışının düşüklüğü nedeniyle şu anda 25 bin civarında böbrek yetmezliği bulunan hastamız, kadavradan nakil bekleme listesinde yer alıyor. Buna karşılık Türkiye canlıdan böbrek nakillerinde dünyada ilk üçte yer alıyor. Hastanemiz Transplantasyon Ünitesi'nde şu ana kadar 27 böbrek nakli gerçekleştirdik. Bu nakillerin 22'si canlıdan, 5'i ise kadavradan organ bağışı ile yapıldı. Nakillerin tamamı başarılı geçti, hastalarımızın böbrek fonksiyonları normal ve sağlıkla yaşamlarını sürdürüyorlar. Organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artması önemli. Kadavradan organ bağışı sayılarının artırılması çok önemli. Ülkemizde bu oran yüzde 20 düzeyinde. Dünyada ise organ nakillerinin yüzde 70'i kadavradan, yüzde 30'u canlıdan yapılıyor. Böbrek veya diğer organ nakillerini teşvik etmek amacıyla lütfen organ bağışında bulunalım" dedi.

Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi ve Transplantasyon Ünitesi cerrahlarından Doç. Dr. Birkan Birben de canlı vericili böbrek nakillerinde, verici ameliyatlarını kapalı yöntemle yaptıklarını söyleyerek, "Hastalarımızın 12'sinin nakillerini bu yıl yaptık, çoğunu taburcu ettik. Herhangi bir sağlık problemleri bulunmuyor. Nakil olan hastalar diyabet, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları nedeniyle böbrek yetmezliği yaşıyor. Nakiller farklı branşlardan uzmanların yer aldığı ciddi bir ekip çalışmasıyla gerçekleştiriliyor. Dünya genelinde yılda 80 bin-90 bin civarında böbrek nakli yapılıyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2023'te ortalama 3 bin 500 civarında böbrek nakli yapıldı. 2024'ün şu ana kadar olan verilerine göre de yaklaşık 750 böbrek nakli gerçekleştirildi. Dünya genelinde böbrek nakillerinin büyük bölümü kadavradan oluyor. Ülkemizde 2023 verilerine göre, beyin ölümü gerçekleşen hasta gruplarının yüzde 16'sında organ bağışı söz konusu" ifadelerini kullandı.

Eşinden 6 Şubat'ta nakledilen böbrekle yaşama tutunan Selma Laçin (49) kendini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Eşim seve seve verdi bana böbreğini. Nakilden önce haftada 3 gün diyalize gidiyordum, çok yorgun, bitkin bir şekilde eve dönüyordum. Özel gereksinimli bir çocuğum var, onunla ilgilenmekte de sorun yaşıyordum. Şu an çok iyiyim, enerjim de yerine geldi" dedi.