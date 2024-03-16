- Yaşam

Orgeneral Bayraktaroğlu, askerleri denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Zinar Dağı üs bölgesi ile Şırnak'taki komutanlıklarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, askerleri denetledi mask
Orgeneral Bayraktaroğlu, askerleri denetledi
Orgeneral Bayraktaroğlu, askerleri denetledi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda, Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde bulunan Zinar Dağı üs bölgesinde ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.

# orgenarel, Asker, DENETİM

16 Mar 2024 - 13:25 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL