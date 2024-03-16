Orgeneral Bayraktaroğlu, askerleri denetledi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda, Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde bulunan Zinar Dağı üs bölgesinde ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.